El 90% de la militancia socialista aprueba la gestión de la comisión ejecutiva de Oviedo
Delia Losa, secretaria general, resaltó la reactivación de la militancia y el compromiso del PSOE de Oviedo con los colectivos sociales
La Agrupación Municipal Socialista de Oviedo aprueba con una amplia mayoría del 90% la gestión de la comisión ejecutiva. Este es el resultado de la asamblea celebrada el jueves en la Casa del Pueblo a lo largo de una reunión que comenzó con la intervención de la secretaria general, Delia Losa, para realizar un balance de la labor desarrollada por el partido. En su exposición, destacó que en este tiempo se ha reactivado la implicación y participación de la militancia; han hecho de la AMSO-PSOE un espacio abierto al encuentro y al debate; se ha dado voz y visibilidad a los colectivos sociales, comprometiéndose con sus problemáticas han contribuido a la búsqueda de soluciones; y apoyado la política municipal desarrollada por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo.
A continuación, intervino el portavoz municipal, Carlos Fernández Llaneza, que puso el foco en la acción política de los concejales y en la importancia de la coordinación con la organización local para seguir ofreciendo respuestas a los retos de la ciudad. También tuvieron voz los militantes antes de votar "evidenciando el respaldo mayoritario de la militancia al trabajo realizado y a la línea política desarrollada", explicó la AMSO a través de uan nota de prensa.
"Valoramos muy positivamente el desarrollo de esta asamblea, que refuerza la cohesión interna, el diálogo y el compromiso colectivo con un proyecto socialista sólido, abierto y conectado con la sociedad ovetense", concluyeron.
