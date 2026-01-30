Apiast presenta en Oviedo el programa cultural de FLIPA 2026, la gran folixa de la ilustración asturiana
Charlas y talleres, jornadas, una exposición itinerante, encuentros profesionales y una fiesta final, son las acciones con las que los profesionales del sector quieren concienciar a lo largo de todo este año a la ciudadanía del valor de la creación personal frente a la expansión de la inteligencia artificial
La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias (Apiast) ha presentado esta mañana, en la sede del Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo, el programa cultural de FLIPA 2026, la primera Folixa de la Ilustración Asturiana, que incluye charlas y talleres, jornadas sobre bienestar profesional, una exposición itinerante, encuentros profesionales y una gran folixa que cerrará las actividades, que se desarrollarán a lo largo de todo este año.
“En un momento en el que la inteligencia artificial generativa está atacando y precarizando más aún a las profesiones creativas y a la cultura, es necesario poner en valor los procesos artísticos y dar visibilidad a los profesionales que crean la cultura”, sostienen desde Apiast, cuya directiva está presidida por Eva Rami y de la que forman parte, además, Isabel Muñoz (vicepresidenta), Enrique Fernández, Guillermo Redondo, Rubén Megido y Julia Castaño.
Apiast, constituida en 2024, cuenta con 80 asociados y funciona con el trabajo voluntario de sus integrantes, con el objetivo de velar por sus derechos, visibilizar el sector, asesorar a sus socios en temas fiscales y laborales y crear una red de profesionales. Está integrada en FADIP, la Federación de Asociaciones de Ilustración Profesional en España, y EIF, el Foro Europeo de Ilustración.
El director general de Acción Cultural, Antón García, que asistió a la presentación de la programación, destacó la importancia del “asociacionismo profesional” en el ámbito cultural y de la administración. “FLIPA es algo muy importante que permite visibilizar el trabajo de los ilustradores, hombres y mujeres, de Asturias”, manifestó, y brindó todo el apoyo de la Consejería de Cultura a la iniciativa.
