El Ayuntamiento de Oviedo ejecuta dos nuevos derribos para convertir Ciudad Naranco en un «barrio cultural»

El Ayuntamiento de Oviedo ha vuelto usar la piqueta en la zona de Almacenes Industriales con el fin de regenerar esta zona de Ciudad Naranco y el objetivo puesto en convertirla en un «barrio cultural» con el Kuivi como motor de arranque. El Consistorio ya ha derribado la nave abandonada situada en el número 6 de la calle Reconquista y comenzará a demoler la que está ubicada en el 40 de Almacenes Industriales en los próximos días. De hecho este viernes ya había técnicos en la zona haciendo las primeras labores.

Las actuaciones se enmarcan en el plan municipal de recuperación de espacios degradados y están siendo impulsadas por la concejalía de Gestión Urbanística, que dirige Nacho Cuesta, a través de la Oficina Municipal de Rehabilitación. El objetivo es acabar con el abandono, los problemas de insalubridad y la ocupación ilegal que desde hace años afectan a esta zona de Ciudad Naranco, situada a escasos minutos del centro de la ciudad.

Los derribos se ejecutan por requerimiento del Ayuntamiento, pero son asumidos por la propiedad de las naves, e incluyen la retirada de cubiertas de amianto, un material altamente contaminante, además de la demolición de las estructuras y los muros de cierre. Se trata del tercer derribo ordenado en Almacenes Industriales en los últimos dos años, tras el ejecutado en febrero de 2024 en una nave de la calle Coronel Bobes.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, visitó esta semana la zona acompañado por el concejal de Gestión Urbanística y técnicos municipales para supervisar los trabajos y reiterar la apuesta del equipo de gobierno por transformar la zona de Almacenes Industriales en un futuro barrio cultural, donde iniciativas como el Kuivi ya están actuando como polo de atracción, especialmente entre la población joven.

A cierre del año 2025, la Oficina de Rehabilitación había gestionado 17 expedientes por el mal estado de naves y solares en este ámbito, con tres proyectos de demolición aprobados y varias multas coercitivas impuestas hasta la fecha. En total, el Ayuntamiento mantiene abiertos cerca de 120 expedientes similares repartidos por distintos barrios y parroquias del concejo, como La Tenderina, Rayo Mercadín, Fozanedi, La Manjoya, San Claudio, Trubia o La Florida.