Los bomberos rendirán en mayo homenaje a Eloy Palacio, el bombero fallecido en un incendio en el centro de Oviedo
El próximo 3 de mayo, el memorial en recuerdo al efectivo incluirá una carrera vertical con modificaciones y pruebas individuales para los participantes
Eloy Palacio estaba de descanso el 7 de abril de 2016. Era una jornada normal en la capital asturiana. Las sirenas de los camiones de Bomberos por las calles más céntricas de Oviedo pusieron en alerta a los ovetenses: una chispa en el falso techo de la primera planta provocó un gran incendio que destrozó los edificios 58 de la calle Uría y el 25 de Melquíades Álvarez. Tal era la magnitud del fuego, que los miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) llamaron a Palacio para que ayudase a sus compañeros. No dudó ni un instante en acudir. Falleció durante los trabajos y tras el derrumbe del inmueble en el que se inició el incendio.
Sus compañeros de Bomberos no le olvidan. Desde entonces, han organizado el memorial que lleva su nombre y que este año tendrá lugar el 3 de mayo. En esta edición, todas las actividades tendrán lugar ese domingo y la carrera vertical del último bombero tendrá modificaciones. La categoría principal será individual y próximamente serán publicadas las pruebas y el reglamento.
El año pasado participaron más de medio millar de personas en la competición, muchos venidos de otros puntos de Asturias y de España.
