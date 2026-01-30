Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos rendirán en mayo homenaje a Eloy Palacio, el bombero fallecido en un incendio en el centro de Oviedo

El próximo 3 de mayo, el memorial en recuerdo al efectivo incluirá una carrera vertical con modificaciones y pruebas individuales para los participantes

David Palacio, hijo mayor de Eloy Palacio, ante la estatua que rinda homenaje a su padre.

David Palacio, hijo mayor de Eloy Palacio, ante la estatua que rinda homenaje a su padre. / IRMA COLLIN / LNE

Rosalía Agudín

Eloy Palacio estaba de descanso el 7 de abril de 2016. Era una jornada normal en la capital asturiana. Las sirenas de los camiones de Bomberos por las calles más céntricas de Oviedo pusieron en alerta a los ovetenses: una chispa en el falso techo de la primera planta provocó un gran incendio que destrozó los edificios 58 de la calle Uría y el 25 de Melquíades Álvarez. Tal era la magnitud del fuego, que los miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) llamaron a Palacio para que ayudase a sus compañeros. No dudó ni un instante en acudir. Falleció durante los trabajos y tras el derrumbe del inmueble en el que se inició el incendio.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Sus compañeros de Bomberos no le olvidan. Desde entonces, han organizado el memorial que lleva su nombre y que este año tendrá lugar el 3 de mayo. En esta edición, todas las actividades tendrán lugar ese domingo y  la carrera vertical del último bombero tendrá modificaciones. La categoría principal será individual y próximamente serán publicadas las pruebas y el reglamento.

Noticias relacionadas

El año pasado participaron más de medio millar de personas en la competición, muchos venidos de otros puntos de Asturias y de España.

