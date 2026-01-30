"Carmen", música para una tragedia intemporal, se estrena hoy en el Campoamor

Estrenada en 1875 en la Opéra-Comique de París, "Carmen", de Georges Bizet, es, sin lugar a dudas, una de las óperas más representadas del repertorio internacional y una de las más populares, quizá con las melodías más reconocibles por un público ajeno a la lírica.

Del argumento, poco que no se sepa. Está tomado de la novela homónima de Prosper Mérimée, ambientada en la Sevilla de principios del XIX, el culmen del exotismo en los países del norte de Europa cuando fue escrita. Es un relato de deseo, celos y violencia, con un final trágico que incita a reflexionar sobre asuntos que hoy siguen sin ser resueltos. Carmen, la gitana que trabaja en la fábrica de tabacos, encarna a la mujer libre; Don José es el dominador, temeroso de la fuerza vital que despliega el objeto de su pasión. Escamillo, el torero, seguro de sí mismo, tan libre como Carmen en asuntos de amor. Vista con los ojos de hoy, "Carmen" pone en evidencia el problema de la violencia de género, que atraviesa la historia y llega hasta la actualidad.

"Carmen", en la producción del Auditorio de Alicante, bajo la dirección escénica de Emilio Sagi y la musical de Rubén Díez, ambos asturianos, se estrena hoy, a las 19.30 horas, en el Campoamor. Habrá más funciones, el 1, 4 y 7 de febrero, y con ella llegará a su término la 78.ª temporada de Ópera de Oviedo.

Los personajes

Marcela Rahal (Carmen)

La mezzosoprano brasileña debuta en España en una representación lírica en el Campoamor. En 2024 fue galardonada con el primer premio en el Concurso Tenor Viñas.

Leonardo Capalbo (Don José)

El tenor ítalo-estadounidense, que debuta en la Ópera de Oviedo, es uno de los principales intérpretes de las óperas de Verdi, Bizet, Massenet, Mascagni y Puccini.

Damián del Castillo (Escamillo)

El baritono jienense es un habitual de las temporadas de ópera y de zarzuela de Oviedo. Su última incursión en el Campoamor fue en 2023, en el díptico español "Goyescas" y "El retablo de Maese Pedro".

Jeroboám Tejera (Zuñiga)

El bajo tinerfeño, que ha cantado en auditorios de toda España, frecuenta la temporada ovetense. En el Campoamor ha actuado en "Ernani" y "Aida" y también ha cantado para la Filarmónica de Oviedo.

Secuencia dramática

Primer acto

Carmen, que se introduce en escena cantando una Habanera, es arrestada por una pelea en la fábrica. Pero el cabo Don José, seducido por ella, la deja huir. El cabo recibe noticias de su madre a través de Micalea.

Segundo acto

Carmen espera en la taberna la liberación de Don José, pero éste se pelea con un oficial y se ve obligado a fugarse con Carmen y unirse a un grupo de contrabandistas que preparaban un golpe.

Tercer acto

En las montañas, Carmen se distancia de Don José, al tiempo que Micaela busca al hombre con el que quiere casarse y le avisa de que su madre se muere. El torero Escamillo aparece y hay duelo por Carmen.

Cuarto acto

Carmen va a la plaza a ver a Escamillo. Don José aparece y le suplica. Ella rechaza volver y arroja el anillo de compromiso al suelo; él la apuñala mientras suena la ovación en la plaza para el torero.

Ficha técnica

"Carmen"

Ópera de Georges Bizet, con libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy, basado en la obra homónima de Prosper Mérimée Estrenada en la Opéra Comique de París, el 3 de marzo de 1875 Producción del Auditorio de Alicante Orquesta Oviedo Filarmonía, Coro Intermezzo y Coro Infantil Escuela de Música Divertimento

Rubén Díez

Nacido en Avilés, director, compositor e interprete. Entre otras muchas orquestas sinfónicas , ha dirigido la de Radiotelevisión Española y la del Principado.

Emilio Sagi

Ovetense, Hijo Predilecto de la ciudad. Dirigió el Teatro de la Zarzuela de Madrid durante la década de los 90 y luego asumió la dirección artística del Real y el Arriaga.