Cinco colegios de Oviedo participaron en la VII Carrera Solidaria Día de la Paz para ayudar a "El Ángel de Javi"

El deporte, la solidaridad y los deseos de paz se dieron la mano en las pistas del Club Atlético Universitario. Alumnos de todos los cursos de los colegios CP Baudilio Arce, el CP Buenavista II, el CP Gesta I-II, el CP Narciso Sánchez de Olloniego y el I.E.S. Flemming participaron en la VII edición de la Carrera Solidaria Día de la Paz. Además, echaron una mano al proyecto de "El Ángel de Javi" con una urna en la que los asistentes y las familias dejaron pequeñas aportaciones con el objetivo de seguir sumando para conseguir el dinero suficiente para financiar el tratamiento que necesita.

Las carreras que se disputaron se dividieron por edades, no hubo ningún carácter competitivo, ni tampoco se premió a los ganadores. El objetivo de esta iniciativa es que todos los alumnos se lo pasasen bien haciendo deporte y apoyando una buena causa. El año pasado tuvieron que suspender las carreras por la lluvia, pero, afortunadamente, la meteorología no fue un impedimento en esta edición. Las pruebas se llevaron a cabo con total normalidad y la cadena de supermercados Masymas apoyó el proyecto preparando avituallamiento para los más de 1.800 niños que participaron.

"Todo lo relacionado con los resultados y el rendimiento deportivo en un día como hoy es lo de menos. Nuestra intención es celebrar una jornada de convivencia entre diferentes colegios públicos de la ciudad en la que el deporte sea la excusa perfecta para apoyar una buena causa y aprovechar también para dar un mensaje de paz a todo el alumnado", concluyó Alfredo García, profesor de Educación Física en el CP Buenavista y organizador.