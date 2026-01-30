Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Cinco colegios de Oviedo participaron en la VII Carrera Solidaria Día de la Paz para ayudar a "El Ángel de Javi"

Más de 1.800 alumnos formaron parte de las diferentes pruebas celebradas en las pistas del Club Atlético Universitario

Los niños en la salida de la carrera con Javi en el centro impulsado por Alfredo García.

Los niños en la salida de la carrera con Javi en el centro impulsado por Alfredo García. / Luisma Murias

Pelayo Méndez

Oviedo

El deporte, la solidaridad y los deseos de paz se dieron la mano en las pistas del Club Atlético Universitario. Alumnos de todos los cursos de los colegios CP Baudilio Arce, el CP Buenavista II, el CP Gesta I-II, el CP Narciso Sánchez de Olloniego y el I.E.S. Flemming participaron en la VII edición de la Carrera Solidaria Día de la Paz. Además, echaron una mano al proyecto de "El Ángel de Javi" con una urna en la que los asistentes y las familias dejaron pequeñas aportaciones con el objetivo de seguir sumando para conseguir el dinero suficiente para financiar el tratamiento que necesita.

Las carreras que se disputaron se dividieron por edades, no hubo ningún carácter competitivo, ni tampoco se premió a los ganadores. El objetivo de esta iniciativa es que todos los alumnos se lo pasasen bien haciendo deporte y apoyando una buena causa. El año pasado tuvieron que suspender las carreras por la lluvia, pero, afortunadamente, la meteorología no fue un impedimento en esta edición. Las pruebas se llevaron a cabo con total normalidad y la cadena de supermercados Masymas apoyó el proyecto preparando avituallamiento para los más de 1.800 niños que participaron.

Noticias relacionadas

"Todo lo relacionado con los resultados y el rendimiento deportivo en un día como hoy es lo de menos. Nuestra intención es celebrar una jornada de convivencia entre diferentes colegios públicos de la ciudad en la que el deporte sea la excusa perfecta para apoyar una buena causa y aprovechar también para dar un mensaje de paz a todo el alumnado", concluyó Alfredo García, profesor de Educación Física en el CP Buenavista y organizador.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  2. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  3. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
  4. El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
  5. Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años
  6. La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
  7. Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: 'El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa
  8. Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia

Margarita Robles y una charla que "presta" con los estudiantes de Oviedo

Margarita Robles y una charla que "presta" con los estudiantes de Oviedo

El 90% de la militancia socialista aprueba la gestión de la comisión ejecutiva de Oviedo

El 90% de la militancia socialista aprueba la gestión de la comisión ejecutiva de Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo ejecuta dos nuevos derribos para convertir Ciudad Naranco en un «barrio cultural»

Las nuevas obras que se financiarán con los nuevos fondos europeos conseguidos por Oviedo: cuatro centros sociales, la reurbanización de la Ronda Sur y las obras en el margen izquierdo del Bulevar de Santullano

Las nuevas obras que se financiarán con los nuevos fondos europeos conseguidos por Oviedo: cuatro centros sociales, la reurbanización de la Ronda Sur y las obras en el margen izquierdo del Bulevar de Santullano

Cinco colegios de Oviedo participaron en la VII Carrera Solidaria Día de la Paz para ayudar a "El Ángel de Javi"

Cinco colegios de Oviedo participaron en la VII Carrera Solidaria Día de la Paz para ayudar a "El Ángel de Javi"

Los vecinos de Ciudad Naranco saldrán a la calle para exigir un polideportivo en este punto de Oviedo

Los vecinos de Ciudad Naranco saldrán a la calle para exigir un polideportivo en este punto de Oviedo

Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT

Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT

Oviedo primará la integración de La Vega más armoniosa con la ciudad: así será el concurso de ideas para su urbanización

Tracking Pixel Contents