El Colegio La Milagrosa de Oviedo celebra el Día de la Paz con 3952 grullas de papel

"Esperemos que nunca la violencia sea más fuerte que la palabra, la paz empieza en nuestro colegio y vuela lejos", explicaron los alumnos

Un grupo de niños de diferentes cursos con las grullas de papel que prepararon para la ocasión.

Un grupo de niños de diferentes cursos con las grullas de papel que prepararon para la ocasión. / Irma Collín

Pelayo Méndez

Oviedo

En un día plagado de actos en los centros educativos de la ciudad para celebrar el Día Internacional de la Paz, el Colegio La Milagrosa fue el más madrugador. Todos los alumnos, desde los más pequeños de infantil hasta los más grandes que están terminando la ESO, se reunieron en la pista de fútbol sala para depositar en el centro del campo las 3952 grullas de papel que prepararon para la ocasión. "Esperemos que nunca la violencia sea más fuerte que la palabra, la paz empieza en nuestro colegio y vuela lejos", aseguraron los niños encargados de presentar la ceremonia.

Esta simbólica iniciativa de La Milagrosa tiene su origen en una tradición japonesa vinculada a la historia de Sadako, una niña que enfermó tras la bomba atómica de Hiroshima y que, según la leyenda, creía que quien lograba confeccionar numerosas grullas de papel podía pedir un deseo. Sadako deseaba recuperarse de su enfermedad y, con el paso del tiempo, su gesto trascendió su historia personal para convertirse en un símbolo universal de paz.

Durante el evento, que se celebró en la primera hora lectiva, dos representantes de cada curso desfilaron con las grullas que había preparado toda su clase y las depositaron en el centro del campo. Desde el centro, destacaron especialmente la aportación de tercero "C" que logró aportar un total de 839 manualidades. Antes de regresar a la rutina, todo el alumnado bailó la canción "Where Is The Love?", del grupo californiano Black Eyed Peas, y se despidieron bajo el lema de "la Paz se construye trabajando juntos".

El Colegio La Milagrosa de Oviedo celebra el Día de la Paz con 3952 grullas de papel

