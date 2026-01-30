Cuatro centros sociales, la reurbanización de la Ronda Sur y las obras en el margen izquierdo del Bulevar de Santullano: estas son las nuevas obras que se financiarán con los nuevos fondos europeos conseguidos por Oviedo
La capital es la ciudad asturiana que más fondos consigue de los Planes de Actuación Integrados y que destinarán a la región 18,95 millones de euros
Reurbanizar la margen izquierda del bulevar de Santullano, construir -ya en marcha- el carril bici que unirá Cerdeño con La Corredoria, reconvertir la ronda sur en un bulevar y reformar cuatro centros sociales. Estos son algunos de los quince proyectos que se han visto beneficiados por los Planes de Actuación Integrados (EDIL) y que supondrán una inversión de más de 30 millones de euros. 8,4 millones los sufragarán estos fondos europeos que servirán para "acometer proyectos estratégicos clave para el futuro que consoliden a la capital como una ciudad vanguardista de referencia del norte de España". Así lo explicó la concejala de Economía, Leticia González, a través de una nota de prensa en la que destaca que la convocatoria ya ha terminado su fase de tramitación y el ministerio de Hacienda acaba de publicar los listados definitivos de proyectos beneficiados.
Asturias recibirá en este procedimiento 18,95 millones y Oviedo será la ciudad dentro de la región que más dinero recibirá "gracias a la madurez y la solvencia de los proyectos presentados por el gobierno de Alfredo Canteli". Además, la cantidad es la máxima posible en base a los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. Entre los proyectos más importantes están las obras de la Ronda Sur. Las obras comenzaron en julio con una inversión de 1,81 millones de euros para convertir el tramo comprendido entre la glorieta de Fozaneldi (la plaza del Cardenal Tarancón) y la calle Melchor García Sampedro en un gran bulevar y supondrán una serie de cambios importantes para los vecinos de los barrios de Otero, Villafría y Santo Domingo. También en materia de infraestructuras se incluye la construcción del carril bici entre Cerdeño y La Corredoria de 2,5 kilómetros por algo menos de un millón de euros y que se espera que esté en marcha en julio y la reurbanización del margen izquierdo del bulevar de Santullano. A falta de proyecto definitivo, se prevé la demolición de pasarela peatonal que conecta el centro comercial Los Prados con Ventanielles y será sustituida por un paso a ras de la calzada y también se pretende derribar el puente de la avenida de Atenas.
Otra de las grandes patas de inversión estará destinado a mejorar el bienestar de los ovetenses, gracias a la construcción o adecuación de cuatro centros sociales integrados en La Florida (1,1 millones), Campomanes (545.000 euros) y La Corredoria (3,22 millones) y Ventanielles (6,8 millones), espacio que contará además con un centro de empleo y promoción empresarial relacionado con la economía de los cuidados para seguir fomentando la generación de puestos de trabajo. En estos equipamientos se desarrollarán, asimismo, actuaciones incorporadas en el proyecto de modernización de los servicios de atención ciudadana con una visión integral, e incorporando nuevas tecnologías y mejoras en todas las oficinas para ofrecer a los ovetenses un servicio mucho más ágil y personalizado.
Gracias a esta subvención también se ejecutarán obras en las Unidades de Trabajo Social de El Cristo (137.000) y Vallobín (195.000), así como en el Centro de Servicios Sociales de la Calle Campomanes (784.000 euros). En este ámbito, se adecuará el centro juvenil de Santullano (460.000 euros) y se llevará a cabo un proyecto de integración comunitaria destinado fundamentalmente a personas con diversidad funcional y aquellas afectadas por situaciones de soledad no deseada y con un proyecto para la digitalización de infraestructuras y contenidos. "Este éxito es un triunfo colectivo de los ovetenses fruto del trabajo conjunto y coordinado con el área de Participación Ciudadana, que lidera mi compañero Mario Arias, así como del de Urbanismo e Infraestructuras, liderado por Nacho Cuesta", concluyó González.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
- Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
- Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: 'El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa
- Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia