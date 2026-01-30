IU responde a las palabras del arzobispo de Oviedo sobre la inmigración: "Es propio de un sinvergüenza sin escrúpulos"
"El que sobra aquí no es quien busca una vida digna, el que sobra es él", aseguró el concejal Alejandro Suárez
IU-Convocatoria por Oviedo, por medio de su concejal Alejandro Suárez, manifestó este viernes su "más absoluta repulsa" ante las palabras de Jesús Sanz Montes, arzobispo de la ciudad, posicionándose en contra de la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno central. "Es propio de un sinvergüenza sin escrúpulos. No se puede citar el Evangelio para justificar discursos de exclusión y desprecio", aseguró Suárez.
La formación señala que sus declaraciones "chocan frontalmente con los valores de acogida al prójimo que una parte importante de la Iglesia ha defendido históricamente". Además, consideran que algunas de las expresiones utilizadas por el arzobispo, como "todos no caben", evidencian una "profunda pobreza intelectual y moral" para abordar una realidad compleja desde la defensa de los derechos humanos. "El que sobra aquí no es quien busca una vida digna, el que sobra es él", afirmó Suárez.
Izquierda Unida reclama al Ayuntamiento de Oviedo que se pronuncie públicamente y adopte una posición clara ante unas declaraciones que, a su juicio, fomentan el rechazo y la estigmatización de las personas migrantes. También exige al Gobierno del Principado de Asturias que rompa los vínculos institucionales con quienes "utilizan su posición para legitimar discursos excluyentes contrarios a la convivencia". "La regularización no es demagogia ni alarmismo: es una cuestión de derechos humanos y de justicia social", concluyó Suárez.
