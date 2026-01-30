Margarita Robles y una charla que "presta" con los estudiantes de Oviedo

En su paso exprés por la capital del Principado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo un hueco en su agenda para responder a las preguntas del alumnado del IES Doctor Fleming, del CP Gesta y del CP Buenavista II, en un encuentro organizado por la emisora escolar Radio Prestosa. La iniciativa permitió a los estudiantes participar activamente en un cuestionario de diez preguntas, cuyas respuestas fueron grabadas en formato pódcast para su posterior difusión entre quienes no pudieron asistir.

Durante la charla, Robles se dirigió a los escolares ovetenses para recordarles que son unos "privilegiados por poder ir a la escuela" y aprovechó la ocasión para explicar las dificultades a las que se enfrentan muchos niños en otras partes del mundo como consecuencia de los conflictos armados. En este contexto, subrayó la importancia de la educación como herramienta fundamental para construir sociedades más justas y pacíficas.

La ministra también puso en valor el trabajo que desempeñan los miembros del Ejército español, tanto en las misiones internacionales como en las actuaciones que llevan a cabo dentro del país cuando se producen situaciones de emergencia o tragedias. Según destacó, su labor resulta clave no solo en el ámbito de la defensa, sino también en el apoyo humanitario y la protección de la población civil.

El encuentro dejó espacio para un tono más distendido, con anécdotas personales y detalles del día a día de la ministra, que confesó a los alumnos que "odia" madrugar y compartió la historia de dos niñas siamesas que pudieron salvarse gracias a la intervención del Gobierno. Antes de despedirse, Robles se fotografió con los estudiantes de los distintos centros y aseguró que la experiencia en este estudio de radio improvisado le había "prestado mucho", en un guiño a sus raíces asturianas por parte materna.