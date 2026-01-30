El Museo de Bellas Artes de Asturias, insignia a lo Mejor de la Cultura 2025

El Museo de Bellas Artes de Asturias, representado por su directora, María-López Fanjul, recogió ayer en el Palacio de Festivales de Santander la insignia cultural de 2025 correspondiente a Asturias que concede la Fundación Contemporánea. El título respalda a la institución como el equipamiento artístico mejor valorado en la región en un ranking dedicado a destacar "Lo mejor de la cultura" del año pasado. En esta guía, elaborada por cerca de un millar de profesionales públicos y privados de los sectores creativos, Feten, la Feria europea de teatro infantil y juvenil para profesionales de Gijón vuelve a aparecer como la actividad asturiana mejor posicionada en el índice nacional, entre los cincuenta mejores (47º), donde también repiten el FICX, los Premios Princesa, el LEV Festival o La Benéfica, pero donde salen muy respaldados, escalando posiciones el Centro Niemeyer o Laboral Centro de Arte.

En el caso del Centro de Arte de Gijón, su presencia en el informe del Observatorio de la Fundación Contemporánea está reforzada casi desde la primera página, pues su nueva directora, la comisaria asturiana Semíramis González, ha sido la encargada de redactar un prólogo a la guía.

"Lo mejor de la cultura" incluye, además del ranking nacional, uno específico para comunidad, elaborado en este caso por profesionales del sector de la región. Los resultados son algo diferentes al listado nacional y arrojan otro tipo de lecturas. De entre esos diez puestos (once por los empates) se descuelga este año La Benéfica de Piloña, que sin embargo vuelve a figurar en el exclusivo grupo de las 12 mejores proyectos en el medio rural en toda España. Los que regresan a esta tabla regional y recuperan presencia son la Semana Negra de Gijón y el Teatro Palacio Valdés de Avilés. Además de los ya citados, en se incluye la temporada de Ópera de Oviedo, el teatro Jovellanos, la Feria del libro de Gijón y el LEV Festival.

En lo relativo a las ciudades, la calidad cultural asturiana vuelve a estar muy bien representada, con sus tres ciudades principales en el listado nacional de las 50 localidades de toda España. Gijón vuelve a ser la mejor posicionada, en el puesto 13º (sube tres), seguida de Oviedo, que repite en el 20º con algo más de puntuación y de Avilés (37º), que baja dos puestos pese a mejorar incluso su puntuación.

María López-Fanjul dedicó el título a los trabajadores del centro. "Llevo seis semanas en el puesto, y este premio es al trabajo del equipo que ha estado todo el año pasado al frente, es un reconocimiento para ellos y un incentivo para seguir este año", declaró a LA NUEVA ESPAÑA.

El Director General de Acción Cultural del Principado, Antón Garcia, asistió a la gala en Santander y mostró su "contento" por la proyección de la región en el informe. "Nos congratulamos de tener un tejido cultural de primer nivel en el plano nacional, donde además aparecen tanto iniciativas públicas como privadas", declaró.

La gala de entrega en el Palacio de Festivales arrancó con una versión de "Recuerdos de la Alhambra" de Tárrega interpretada por el pianista José Imhof y finalizó con tonada montañesa en la voz de Puri Díaz. Por el medio, el Secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, apeló a la cultura como remedio ante la zozobra geopolítica. "En un mundo con falta de reconocimiento del otro, de fakenews, auge de la extrema derecha, si en algún lugar podemos encontrar una brizna de esperanza es en las actividades culturales, la cultura puede ser el lugar donde reencontrarnos".

Noticias relacionadas

Alberto Fesser y Sara Magán, director y subdirectora, de la Fundación Contemporánea dieron algunas de las cifras generales del informe, donde figuran hasta medio millar de iniciativas culturales de toda España y en el que la insignia nacional fue para el Reina Sofía y que este año, como novedad, pasa a tener su versión de guía cultural nacional digital.