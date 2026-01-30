Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida

Las instalaciones superan los 4 millones de clientes y las ventas crecen un 7,2% en 2025

El centro comercial Los Prados.

El centro comercial Los Prados. / lne / LNE

Rosalía Agudín

Una bolera, el restaurante mexicano Tacojón y la cafetería Santa Gloria. Estas son las nuevas incorporaciones que reforzarán la oferta de ocio y restauranción del centro comercial de los Prados. Su incorporación está prevista para los primeros compases de 2026 y la directora del centro, Patricia González, destaca que “las próximas aperturas tendrán un papel decisivo en la dinamización del espacio, que alcanza ya los ocho restaurantes y se ha convertido en una de las zonas con mayor potencial de futuro”.

Nuevas marchas tras cerrar la galería comercial un año de récord. Por primera vez en los úlitmos tiempos, ha superado la barrera de los 4,13 millones de visitantes lo que supone un incremento del 3,05% respecto al ejercicio anterior y se traduce en una media diaria de más de 11.000 visitantes. Un crecimiento que se produce en un momento de cambio. El grupo inversor de capital español, liderado por la consultora LyC Consultores, compró en septiembre la galería comercial con el objetivo de “reposicionarla y convertirla en el punto de referencia para los residentes de la ciudad, evitando desplazamientos a otras localidades”. 

Noticias relacionadas

El objetivo se está cumpliendo. La mejora de la afluencia ha ido acompañada de un incremento significativo de la facturación, con un crecimiento del 7,20 % en las ventas del conjunto de los establecimientos respecto a 2024. Asimismo, la ocupación del centro se ha incrementado en más de 12 puntos porcentuales, alcanzando el 83,5 %, tras la reciente apertura de Druni y a la espera de las nuevas incorporaciones previstas para los primeros meses de 2026.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  2. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  3. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
  4. Oviedo necesita cuatro nuevos vendedores para el Mercadillo de La Corredoria: estas son las condiciones
  5. El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
  6. Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años
  7. La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
  8. Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: 'El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa

Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida

Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida

Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16, pero no tener la nueva etiqueta: la Policía vigila a todos los coches que entran en la capital asturiana

Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16, pero no tener la nueva etiqueta: la Policía vigila a todos los coches que entran en la capital asturiana

El Museo de Bellas Artes de Asturias, insignia a lo Mejor de la Cultura 2025

El Museo de Bellas Artes de Asturias, insignia a lo Mejor de la Cultura 2025

"Carmen", música para una tragedia intemporal, se estrena hoy en el Campoamor

Oviedo supera los 1.200 perros potencialmente peligrosos y casi la mitad son de la raza pit bull

Oviedo supera los 1.200 perros potencialmente peligrosos y casi la mitad son de la raza pit bull

Oviedo primará la integración de La Vega más armoniosa con la ciudad: así será el concurso de ideas para su urbanización

Oviedo primará la integración de La Vega más armoniosa con la ciudad: así será el concurso de ideas para su urbanización

El Principado espera tener equipado el centro para la atención a los enfermos de ELA en diciembre

El Principado espera tener equipado el centro para la atención a los enfermos de ELA en diciembre

Recogen firmas para dedicarle una calle a Alberto Toyos: "Su fallecimiento dejó un profundo vacío que solo puede ser llenado perpetuando su memoria"

Recogen firmas para dedicarle una calle a Alberto Toyos: "Su fallecimiento dejó un profundo vacío que solo puede ser llenado perpetuando su memoria"
Tracking Pixel Contents