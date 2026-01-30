Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida

Una bolera, el restaurante mexicano Tacojón y la cafetería Santa Gloria. Estas son las nuevas incorporaciones que reforzarán la oferta de ocio y restauranción del centro comercial de los Prados. Su incorporación está prevista para los primeros compases de 2026 y la directora del centro, Patricia González, destaca que “las próximas aperturas tendrán un papel decisivo en la dinamización del espacio, que alcanza ya los ocho restaurantes y se ha convertido en una de las zonas con mayor potencial de futuro”.

Nuevas marchas tras cerrar la galería comercial un año de récord. Por primera vez en los úlitmos tiempos, ha superado la barrera de los 4,13 millones de visitantes lo que supone un incremento del 3,05% respecto al ejercicio anterior y se traduce en una media diaria de más de 11.000 visitantes. Un crecimiento que se produce en un momento de cambio. El grupo inversor de capital español, liderado por la consultora LyC Consultores, compró en septiembre la galería comercial con el objetivo de “reposicionarla y convertirla en el punto de referencia para los residentes de la ciudad, evitando desplazamientos a otras localidades”.

El objetivo se está cumpliendo. La mejora de la afluencia ha ido acompañada de un incremento significativo de la facturación, con un crecimiento del 7,20 % en las ventas del conjunto de los establecimientos respecto a 2024. Asimismo, la ocupación del centro se ha incrementado en más de 12 puntos porcentuales, alcanzando el 83,5 %, tras la reciente apertura de Druni y a la espera de las nuevas incorporaciones previstas para los primeros meses de 2026.