Oviedo primará la integración de La Vega más armoniosa con la ciudad: así será el concurso de ideas para su urbanización

Reintegrar de la forma más armoniosa La Vega en la ciudad teniendo en cuenta todo el patrimonio histórico que la rodea, mejorar los accesos a la capital asturiana, recuperar y rehabilitar las naves existentes y facilitar la instalación de empresas. El Ayuntamiento ya tiene todo listo para sacar a licitación en los próximos días el concurso de ideas para la reordenación urbanística de la fábrica de armas y que se dividirá en dos fases.

La concejalía de Planeamiento Urbanístico, liderada por Nacho Cuesta, lleva meses trabajando en la redacción de la memoria y los pliegos de este proceso que fueron presentados la semana pasada en la constitución de la comisión integrada por Ayuntamiento, Principado y Defensa para hacer seguimiento del convenio urbanístico firmado por las partes en 2024.

Un concurso de ideas

La documentación recoge que es la administración local quien debe promover, redactar y tramitar todos los instrumentos necesarios para la reordenación de la fábrica de armas. El proceso elegido por el Consistorio es un concurso de ideas que se dividirá en dos fases. Los expertos en urbanismo presentarán en la primera sus anteproyectos que serán evaluados por un jurado experto en la materia. En su dictamen elegirán a un ganador que será el protagonista de la segunda fase porque se encargará de redactar los documentos técnicos necesarios para llevara cabo las obras necesarias para que La Vega vuelva a generar un gran número de puestos de trabajo. Este procedimiento se realizará a través de un procedimiento negociado sin publicidad.

Derribo de los muros

Clave en todo este proceso será el derribo de los muros que rodean a la fábrica de armas para su integración y su puesta en valor como puerta de Oviedo. El conjunto está rodeado de diferentes realidades como la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, el nuevo parque lineal o la glorieta de la Cruz Roja. Proteger el monumento prerrománico es otra de las prioridades de las tres administraciones involucradas en la operación. La idea es crear un vial que vaya desde la rotonda de la Cruz Roja hasta la glorieta de Santullano y que discurra colindante en paralelo a las fachadas sur y este de la nave de Cañones –será propiedad del Principado– para alejar los coches del templo. También es importante la relación del conjunto con el Camino de Santiago, la Ruta de la Plata así como con La Tenderina y el bulevar de Santullano.

No es lo único. El Ayuntamiento también mirará de puertas para adentro en el concurso de ideas. Uno de los objetivos fundamentales del proceso es la recuperación y la rehabilitación del patrimonio existente; la implantación de empresas y usos teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana vigente y la puesta en marcha de diferentes equipamientos, espacios libre y zonas verdes. En definitiva, La Vega se convertirá en un polo generador de empleo y empresas como Seresco ya mostraron su disposición por una de las naves y la Fundación Real Oviedo quiere ocupar uno de los chalés. También los promotores del madrileño WiZink Center han mostrado su interés parar desarrollar entre cincuenta o sesenta conciertos anuales; mientras que el Estado se encargará de la construcción de vivienda destinada a jóvenes y con precios asequibles.

Todo el trabajo hecho hasta ahora fue alabado, este jueves, por Cuesta quien destacó que «en estos meses hemos llevado a cabo una labor seria y rigurosa» y que servirá para «escoger la propuesta que mejor refleje el compromiso conjunto de las tres administraciones firmantes en orden a desarrollar uno de los ámbitos de futuro mas relevantes de nuestra ciudad y por extensión de Asturias».