Los vecinos de Ciudad Naranco saldrán a la calle para exigir un polideportivo en este punto de Oviedo

El barrio de Ciudad Naranco volverán a salir a la calle para reclamar un polideportivo municipal que dé respuesta a las necesidades reales de la zona. La asociación vecinal Activa Ciudad Naranco está empapelando el barrio con carteles para anunciar la manifestación convocada para el próximo viernes día 6 de febrero. A las seis de la tarde, los vecinos se concentrarán en el puente de Nicolás Soria en protesta contra el proyecto que plantea el Ayuntamiento de Oviedo en la parcela de Prados de la Fuente --junto a las futuras pistas de atletismo, en la parcela del fallido spa--, un equipamiento deportivo que les parece insuficiente.

La movilización llega después de que el Consistorio haya concretado su propuesta deportiva dentro del programa con el que Oviedo será Ciudad Europea del Deporte en 2026. En el caso de Ciudad Naranco, el plan pasa por la construcción de una pista polideportiva cubierta de uso vecinal, una actuación que el gobierno municipal presenta como un nuevo equipamiento deportivo adecuado para el barrio. Sin embargo, la iniciativa ha generado un notable rechazo vecinal. Según la información trasladada por el área de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, el proyecto se limita a una cancha cubierta, con posibilidad de gradas, pero sin vestuarios, aseos ni otros servicios complementarios. Sin embargo, Activa Ciudad Naranco considera que esa solución es “claramente insuficiente” para un barrio con más de 14.000 residentes.

La petición

Los colectivos reclaman la construcción de un polideportivo municipal "completo", similar al complejo deportivo Jorge Egocheaga (Pumarín), que incluya piscinas, salas polivalentes, gimnasio y espacios adaptados a distintos perfiles de edad. Recuerdan, además, que otros barrios de la ciudad con menor población, como La Corredoria, Pumarín-Teatinos o La Florida, cuentan con uno o incluso dos complejos deportivos de estas características.

El vecindario subraya también el componente demográfico. En Ciudad Naranco viven más de 2.200 niños y jóvenes y cerca de 3.700 personas mayores de 65 años, un colectivo que, según denuncian, tiene un acceso limitado a instalaciones deportivas municipales si no se desplaza a otros puntos de la ciudad. “Una pista sin servicios no permite desarrollar programas deportivos continuados ni actividades para todas las edades”, apuntan desde la asociación.

En una reciente reunión con responsables municipales, el Ayuntamiento se comprometió a estudiar mejoras en el entorno, como la instalación de jaulas deportivas, zonas de sombra o aparatos de gerontogimnasia, pero sin modificar el planteamiento general del proyecto. Para los vecinos, se trata de actuaciones complementarias que no sustituyen la falta de un equipamiento deportivo integral.

Noticias relacionadas

La concentración del viernes busca visibilizar ese malestar y reclamar un cambio de enfoque. “No se trata de rechazar el deporte, sino de hacerlo bien”, señalan los convocantes, que insisten en que Ciudad Naranco necesita un polideportivo municipal completo y no una solución parcial.