Vox defiende al arzobispo de Oviedo: "IU ha cruzado una línea inadmisible"

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo condenó este viernes la "deriva sectaria y totalitaria" de Izquierda Unida, después de la respuesta del grupo encabezado por Gaspar Llamazares ante las palabras del arzobispo de la ciudad sobre la inmigración. "La izquierda solo cree en la libertad de expresión cuando se dice lo que ellos quieren oír. Cuando alguien discrepa, ya sea un ciudadano, un juez o un arzobispo, lo señalan, lo insultan y piden su cancelación. Eso no es progresismo, es autoritarismo puro", señaló la portavoz Sonsoles Peralta.

Vox sostiene que la oposición del arzobispo a una regularización masiva e indiscriminada de personas migrantes no puede calificarse como un discurso de odio, sino que responde, según defiende, a una postura política legítima que considera compartida por una parte significativa de la sociedad española. "Lo irresponsable es vender la regularización como una solución mágica mientras nuestros barrios sufren inseguridad, nuestros servicios públicos están saturados y miles de españoles tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda, al empleo o ayudas sociales", aseguró Peralta.

Noticias relacionadas

El grupo conservador acusa a Izquierda Unida de incurrir en lo que califica como una “hipocresía moral obscena”, al considerar que defiende los derechos humanos desde una posición teórica sin asumir, a su juicio, las consecuencias prácticas de las políticas que promueve. La formación también tacha de especialmente grave que IU reclame al Ayuntamiento de Oviedo y al Principado la ruptura de vínculos institucionales con quienes discrepan de su ideología, un planteamiento que, según advierte su portavoz, recuerda a actitudes propias de regímenes totalitarios. "Lo verdaderamente indecente no es expresar una opinión incómoda, sino utilizar las instituciones y el insulto para silenciar al que piensa diferente. Eso define perfectamente a la izquierda", concluyó Peralta.