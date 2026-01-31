Alfredo Canteli advierte al Principado que es hora de que "se le hagan caso a los jueces" para lograr la unificación de sedes judiciales en Oviedo

Frente común entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Alcalde y la Cámara de Comercio para que la Universidad ceda cuanto antes la facultad de Ciencias para ayudar a la agrupación de sedes judiciales alrededor del Palacio de Justicia. Una vieja demanda que cada vez se hace más necesaria. Próximamente, las sedes judiciales de La Corredoria, El Rosal y Pedro Masaveu desaparecerán trasladando a medio centenar de funcionarios al antiguo edificio de Telefónica y a las instalaciones de la Llamaquique provocando mayores estrecheces, cuando el espacio ya de por sí es muy ajustado. «Sobre todo esto no hay mucho que decir, simplemente es el momento de que hablen los jueces y que se les haga caso», lanzó el alcalde, Alfredo Canteli, en busca de acelerar el proceso. En realidad, los jueces ya habían hablado. Lo hicieron el jueves los dos asturianos que ostenten vocalías en el Consejo General del Poder Judicial, Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, cuando hicieron un llamamiento al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, «para que coopere de forma efectiva». Espoleado por los jueces, Canteli abundó en la necesidad de desbloquear la situación.

Y no fue el único, pues también recogió el guante, el fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal, que calificó como «prioritario lograr un compromiso firme que permita liberar la facultad de Ciencias» para que su sitio sea ocupado por los juzgados. «La situación es insostenible; hay que desatascarla». Años llevan reclamando mejoras, pero sus peticiones, por el momento, no se han cumplido. «Tenemos nuestras propias demandas, que pasan por una necesidad imperiosa de espacio y reclamamos que sean tenidas en cuenta y atendidas».

En el ámbito empresarial, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Ferreira, subrayó que «Llamaquique es, sin duda alguna, el espacio idóneo para avanzar hacia una justicia que disponga de medios para ser más eficiente, el plan puede ser progresivo, pero es urgente iniciar alguna actuación concreta».

Clave en todo este proceso son el Principado y la Universidad. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, adelantó en julio en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA que tenían en mente una solución transitoria para la unificación de sedes judiciales: el alquiler y la compra de inmuebles en el entorno de Llamaquique. Pero no ha habido avances, aunque ayer, fuentes de su departamento destacaron que trabajan para cumplir la ley que moderniza la justicia. «Estamos ultimando una reorganización de los espacios en los diferentes puntos de Oviedo y esta reestructuración se realizará en el edificio judicial de Llamaquique, en el antiguo edificio de Telefónica, que cuenta con un gran volumen de espacio libre, y en el Palacio de Justicia». En ningún momento mencionan la Facultad de Ciencias que reclaman los jueces y Canteli.

El rector, Ignacio Villaverde, que ayer guardó silencio descartó el pasado verano otra de las opciones que le planteaban: llevar a la Escuela de Minas una de las facultades de Llamaquique para generar allí espacio judicial. «Mover una facultad o un juzgado no es trasladar una peluquería y no se puede hacer en menos de tres o cuatro años. Su mirada está puesta en 2031 cuando prevé lanzar el campus B de El Cristo y liberar entonces Llamaquique para la justicia.

También se pronunció el secretario general de Foro, Adrián Pumares, que exigió al Principado que «active de forma inmediata la unificación de sedes»; y en Oviedo, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, afeó «la falta de voluntad política para aprovechar las oportunidades cuando se ponen encima de la mesa».