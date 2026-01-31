El Ayuntamiento excavará en La Vega para descartar de forma definitiva la presencia de restos arqueológicos

Los estudios revelan que la fábrica de armas de La Vega es un lugar con bajo riesgo arqueológico. «El 80% del área no presenta un potencial significativo; mientras que el 20% requiere una verificación arqueológica». Eso es lo que hará el Ayuntamiento tras consensuarlo con la consejería de Cultura. Así lo explicó el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, al detallar que se realizarán «trabajos complementarios» a los del georadar para «descartar cualquier evidencia». Los primeros resultados ponen únicamente el ojo a la altura de las naves M1 y la de Almacenes, ambas ubicadas enfrente de la entrada por la calle Marcelino Suárez y que colindan con el Bulevar de Santullano. Las pasadas con la herramienta hallaron restos de «gran tamaño» y con una orientación «diferente a de las naves y a otras infraestructuras» que hace necesario «documentarlas para desestimar la posible existencia de restos antiguos».

Es por ello que la arqueóloga Esperanza Martín recomienda la realización de excavaciones arqueológicas en esta parte de La Vega. No obstante, en sus conclusiones subraya que la homogeneidad del subsuelo y la topografía plana sugieren que en la fábrica de armas no hay «excesivas alteraciones históricas antiguas visibles». «Las anomalías superficiales se alinean con actividades modernas o con procesos naturales en lugar de ocupaciones antiguas. El sitio se encuentra sumamente transformado en la época moderna y contemporánea». Es por ello que considera «arriesgado» aventurar que estos restos de gran tamaño forman parte del conjunto palatino de Alfonso II, tal y como señaló ayer.

La arqueóloga es consciente de que las «expectativas históricas» son altas debido a que las antiguas crónicas detallan que este elemento se encuentra a un estadio de 186 metros de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados. Sin embargo, los resultados de los estudios hechos hasta el momento «no corroboran esta hipótesis». «La falta de evidencia sugiere que el sitio pudo no haber sido ocupado de manera significativa en el periodo esperado o que las estructuras fueran removidas o destruidas antes de la prospección. Alternativamente, las referencias históricas podrían referirse a un área adyacente no incluida en la cuadrícula estudiada o simplemente no detectada».

No obstante, estas conclusiones hacen sospechar al portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, que las estructuras son de suma importancia porque pueden narrar la historia de Oviedo. «Estos restos se encuentran justo en la distancia de la iglesia prerrománica que dicen los documentos de la época y, por esta razón, la arqueóloga contratada por el Ayuntamiento concluye que hay que hacer con premura unos estudios arqueológicos más rigurosos». Una situación que les llevó, este sábado, a pedir un retraso en la convocatoria del concurso de ideas para derribar los muros e integrar el conjunto en la ciudad para excavar y analizar antes estos retos. «Esta situación lejos de ser un obstáculo para la operación de La Vega, tiene que ser un acicate más; un estímulo porque respondería a un interrogante de nuestra propia historia».

Noticias relacionadas

Unas palabras que fueron sumamente criticadas por el segundo teniente de alcalde. «Aventurar cómo hacen los socialistas de que la entidad detectada puede corresponder a los restos del palacio de Alfonso II el Casto sólo denota, una vez más, la evidente intención de intoxicar el proceso de recuperación del entorno una vez constituida ya la citada comisión y prevista la cesión anticipada de suelos y vuelos». También calificó como un «ejercicio mezquino y cicatero» su postura a lo largo del mandato porque están «obsesionados por frenar u obstaculizar cualquier avance» en los proyectos estratégicos de la ciudad tales como este, la Fábrica de Gas o la reconversión del edificio diseñado por Calatrava en Buenavista.