El Ayuntamiento reordena el tráfico de San Lázaro para ganar seguridad y acoger a los vecinos que residen en las torres diseñadas por Patxi Mangado

San Lázaro sufrirá un profundo cambio con las dos grandes torres de viviendas que el arquitecto Patxi Mangado proyecta levantar en la parcela del antiguo instituto. Los planes pasan por unas alturas de quince y veintidós plantas y el diseño para esta nueva puerta sur de Oviedo continúa. Mientras tanto, el Ayuntamiento reordenará el tráfico para mejorar la seguridad en la zona.

Los cambios se ejecutarán a partir del lunes con la transformación del tramo de la calle Armando Collar, entre los números 2 y 14, que invertirá su sentido de la circulación para que los conductores solo puedan transitar por ella dirección La Bolgachina. También será vía de acceso a la nueva urbanización de El Monticu para los vehículos provenientes de San Lázaro. Es por ello que los automóviles que quieran acceder a Armando Collar solamente podrán hacerlo hacia la calle Salvador de Madariaga.

Asimismo, y según informó el Ayuntamiento, la reordenación afectará a la calle Hevia Bolaños, que tendrá un giro prohibido hacia la izquierda, por lo que los vehículos podrán dirigirse hacia la derecha para alcanzar La Bolgachina o hacia el frente para acceder a la calle El Monticu a través de uno de los nuevos viales habilitados con las obras.