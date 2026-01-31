Campeonato de órdago en Oviedo: más de 90 parejas de todo el país juegan al mus en el Reconquista

Oviedo vuelve a sentarse a la mesa del mus. El Hotel de la Reconquista acoge este sábado la primera edición del Campeonato Oviedo Origen del Camino, una cita que nace con un envite claro: recuperar la tradición musera de la ciudad, cuna de campeones de Asturias y de España y escenario, en otros tiempos, de campeonatos importantes que con el paso de los años se han ido perdiendo.

La competición, organizada por el colectivo Ases Mus en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, reúne a parejas llegadas de Madrid, Cantabria, País Vasco, Galicia y Castilla y León, además de representación asturiana, y se prolongará hasta bien entrada la madrugada, con partidas previstas hasta alrededor de las dos de la mañana. En cada mesa, el ritual de siempre: cuatro juegos por partida y eliminación directa para las parejas que encajen dos derrotas.

Clasificatorio

Más allá del prestigio local, el campeonato reparte un premio mayor: una plaza directa para el Campeonato de España de mus, que se celebrará en noviembre en Oviedo, en el Palacio de Congresos del Calatrava. Será una cita de primer nivel que traerá a la capital asturiana a más de 300 parejas de toda España, de las cuales solo cinco serán asturianas, lo que da aún más valor al billete que se pone en juego este fin de semana en el Reconquista.

Entre señas, órdagos y envites ajustados, el ambiente es también de reencuentro. “Jugar al mus también es una forma de hacer amigos y de conocer otros sitios de España”, resume Coté Menéndez, una de las organizadoras del torneo, que subraya el componente social de un juego que siempre fue algo más que cartas. “Aquí se viene a competir, pero también a compartir mesa, conversación y tradición”, añade.

Junto a Menéndez, en la organización figuran Fernando Ruiz y Manuel Ángel Hevia, empeñados en devolver al mus ovetense el protagonismo que nunca debió perder. El campeonato es, en ese sentido, una apuesta a largo plazo, un órdago lanzado a la afición para que Oviedo vuelva a ser referencia en un juego que forma parte de su ADN popular.