Carlos Ángel González, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo: "Cada vez hay más público en las procesiones; es bueno que vean que no somos extraterrestres, sino gente normal con creencias"

La carpeta negra de Carlos Ángel González García (Oviedo, 1950) es la joya que esconde la programación de la Semana Santa. Este es su segundo año consecutivo -serán tres- al frente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Oviedo y dice que la experiencia es un grado que suma. "Ayuda y mucho porque prácticamente acabo de aterrizar en el mundo de las cofradías". Es miembro de Jesús Cautivo desde hace un lustro cuando una amiga de su mujer le animó a ser bracero. "Debajo del trono sientes muchas emociones. Te llena estar ahí cuando termina una satisfacción por lo que has hecho".

¿Qué nos están preparando?

Lo fundamental es que el tiempo nos ayude. El año pasado hubo alguna cofradía que hizo toda su actividad, pero la mayoría tuvieron que suspender la procesión o suprimir actos. Estás trabajando todo el año para ese día y tienes la mala suerte de que llueva.

Los ovetenses y los turistas se vuelcan con cada paso.

Se ve cada vez más gente en la calle. Es bueno que se acerquen y vean que no somos unos extraterrestres sino que somos gente normal y con unas creencias. También nos gustaría atraer a jóvenes en otros momentos que no fuese la Semana Santa.

Explíquese.

El porcentaje más alto de cofrades son personas mayores; necesitamos gente joven.

¿Hay casos en los que ya faltan braceros?

Sí. Hablo de la situación del Jesús Cautivo y tenemos un problema importante. Necesitamos a cuarenta personas porque es un recorrido de muchas horas y lo ideal es que hubiese relevos si fuésemos cincuenta o sesenta. Hoy en día, es una utopía y acabas saliendo con menos gente de la deberíamos y el esfuerzo es superior. Son más kilos de peso para cada uno.

¿Esta situación les impide crecer?

La gente joven enriquece más el contenido y el interior de las cofradías. Quiero hacerles un llamamiento par que se acerquen y nos conozcan. Alguien puede pensar que las hermandades están integradas por beatos, pero no es así. Somos cristianos, católicos y gente muy normal que no estamos haciendo proxenetismo.

El Ayuntamiento les da una ayuda todos los años de 25.000 euros.

Esta cuantía es fundamental, es vital. La junta de hermandades la componemos seis cofradías aunque en Oviedo hay siete. Una parte de dinero va para la junta de hermandades y el resto se divide proporcionalmente entre las seis.

Esa séptima es la hermadad de Los Estudiantes.

Mantengo una relación extraordinaria con ellos. Lo están haciendo muy bien, funcionan perfectamente y lo mejor que tienen desde mi punto de vista es su hermano mayor. Me llevo fenomenal con Benigno Maújo y muchas veces hemos hablado de por qué no estamos todos juntos. Las cosas son como son, yo ahí no me meto porque todas las cofradías toman sus decisiones y no intervenimos en nada. Si se quieren unir, por mi perfecto.

¿Cuándo nos desvelarán el cartel?

Ayer, se cerró el plazo y la semana que viene decidiremos al ganador. Después, solicitaremos al Ayuntamiento la sala y haremos el acto de presentación.

El año pasado hubo problemas. Una persona denunció que había plagio de una fotografía suya.

Creo que la situación no estuvo bien enfocada porque se nos exigió una responsabilidad que nosotros no tenemos. Siempre que lanzamos el concurso lo hacemos con unas bases en las que se piden una serie de requisitos y al ganador hacemos firmarle un documento en el que se nos exonera de toda responsabilidad. Hubo gente que no lo entendió y consideró que miramos para otro lado. Además, era imposible retirar la obra porque si lo hacemos sin motivo, el autor nos pueden denunciar.

Finalmente, la situación se solucionó.

Todo llegó a buen puerto.

También están con la exposición.

Será del 18 al 23 de marzo. Ya el año pasado hubo alguna novedad y en esta ocasión, mantendremos lo mismo. No obstante, creo que deberíamos dar algo más al público.

¿Qué nos puede adelantar?

Nos gustaría potenciarla con elementos de más valor que necesitan un seguro por si sufren alguna rotura o robo y explicar qué es cada uno de ellos.

Pregonero será Martín Peláez.

Todavía no sabemos cuándo será el acto. El presidente está sometido al calendario de la Liga y aún no se conocen las fechas de los partidos.

¿Por qué se decantaron por él?

Fue una de las propuestas que se puso encima de la mesa, está vinculada a Oviedo y es una persona muy religiosa. Nada más que contactamos con él ni se lo pensó.

¿Habrá más actividades organizadas por la Junta?

Haremos un concierto en Cuaresma en la Catedral con canciones de estas fechas. Lo protagonizará la Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música Anselmo González del Valle y estará dirigido por Enrique Yuste Rivero. En el acto intervendrá Santiago Ruiz de la Peña. La fecha no está cerrada porque dependemos del día del pregón.

¿Cómo va que la Semana Santa sea Fiesta de Interés Turístico Regional?

Noticias relacionadas

Seguimos en ello. El Ayuntamiento se ha volcado con nosotros y lo están tramitando ellos. Si lo conseguimos, será un reconocimiento importante porque tratamos que la Semana Santa de Oviedo sea un referente en el norte de España