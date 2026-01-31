El cubo negro de la basura estará frente a los portales de Oviedo todos los días a partir de este domingo

Los ovetenses volverán a tener desde este domingo y todos los días del año a su disposición el cubo negro de la basura , el destinado a los residuos no reciclables, que estará a diario frente a los portales con el fin de mejorar la separación de desechos y evitar que la bolsa de resto acabe en el contenedor marrón, reservado exclusivamente a la fracción orgánica. La medida responde al aumento de impropios detectado en los últimos meses, una situación que encarece el tratamiento de los residuos y repercute directamente en las arcas municipales.

La normativa establece que la materia orgánica no puede superar el 20 por ciento de impropios. Cuando ese porcentaje rebasa el 40 por ciento los residuos se envían al vertedero de Cogersa y no pueden aprovecharse para los procesos de biometanización, lo que supone un sobrecoste para el Ayuntamiento. El concejal de Servicios Básicos, José Ramón Pando, recuerda que cada tonelada de residuos orgánicos mal separados implica una penalización de 40 euros y que las sanciones por reciclar incorrectamente pueden alcanzar los 750 euros para los vecinos irresponsables. Aunque por el momento se han impuesto pocas multas, el Ayuntamiento ya ha advertido de que va a comenzar a aplicar mano dura.

La recuperación del cubo negro se enmarca en el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, adjudicado a FCC por un periodo de nueve años, con un presupuesto global de 27 millones de euros. El coste anual del servicio de recogida de basuras ascenderá a 11 millones, dos más que hasta ahora. Junto a esta medida, el Ayuntamiento incrementa la frecuencia de recogida del vidrio, que desde hoy pasa de una a tres veces por semana. El cubo marrón mantendrá la retirada diaria, mientras que los contenedores amarillo y azul continuarán con las actuales tres jornadas semanales.

Noticias relacionadas

En el medio rural, el nuevo contrato introduce mejoras adaptadas a las características de cada zona, con la implantación de contenedores marrones para la fracción orgánica y ajustes en las frecuencias del resto de residuos. El contrato contempla además la renovación de todos los contenedores, que incorporarán sistemas de control de llenado, y una campaña informativa municipal para fomentar la correcta separación. n