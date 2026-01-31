El PSOE de Oviedo advierte que los estudios arqueológicos de La Vega encuentran restos de "gran dimensión" que se pueden corresponder con un conjunto palatino Alfonso II

Los estudios arqueológicos realizados en la fábrica de armas de La Vega revelan que existen restos de grandes dimensiones junto a la nave M1, que se convertirá en un espacio destinado para conciertos y que se encuentra junto al Bulevar de Santullano. Esta fue la advertencia lanzada este sábado por los concejales socialistas Carlos Fernández Llaneza y Juan Álvarez Areces durante una comparecencia en la que explicaron que el georradar descubrió que a "más de un metro y medio" de profundidad se encuentran estas piezas que "no parecen corresponder con la actividad de la fábrica de armas ni con el monasterio". "Son anteriores y hay que excavar para determinar si tienen una historia detrás o son descartables", añadió el segundo.

Las crónicas de Alfonso II, en su versión A Sebastián, detallan que a un estadio de 186 metros de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados se halla el conjunto palatino de Alfonso II. Esta situación hace sospechar a Fernández Llaneza que estas estructuras de suma importancia narren la historia de Oviedo. "Estos restos se encuentran justo en la distancia de la iglesia prerrománica que dicen los documentos de la época y, por esta razón, la arqueóloga contratada por el Ayuntamiento concluye que hay que hacer con premura unos estudios arqueológicos más rigurosos".

También defiende el portavoz que los estudios hechos hasta el momento son buenos, pero el georradar presenta "limitaciones técnicas". "Por ejemplo, no detecta la madera porque no la distingue del resto de materiales, también presenta limitaciones cuando los terrenos son arcillosos o limosos o no presenta restricciones cuando estudia terrenos contaminados con metales tal y como pasa en la fábrica de armas de La Vega", destacó Álvarez Areces.

Es por ello que esperan que Patrimonio exija al Ayuntamiento el ámbito que tiene que excavar. Si finalmente el conjunto palatino de Alfonso II se encuentra en esta zona, los socialistas cree que será uno "de los hitos arqueológicos más importantes de la historia de Oviedo". "Esta situación lejos de ser un obstáculo para la operación de La Vega, tiene que ser un acicate más; un estímulo porque respondería a un interrogante de nuestra propia historia", subrayó Fernández Llaneza. También pide que si finalmente se confirme su hipótesis, los restos deben ser "integrados en La Vega" y esta situación incrementaría su valor. "Hay miles de intervenciones en todas las ciudades de integrar los restos con los planes de futuro. Por ejemplo, en Oviedo nos encontramos con el caso de la sede del Colegio de Abogados".