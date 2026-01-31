San Valentín: una noche para celebrar el amor en La Quinta de Abuli
Quedan apenas dos semanas para celebrar San Valentín. Una jornada muy especial para la que La Quinta de Abuli, espacio de referencia para eventos y bodas en Asturias, presenta una propuesta especial pensada para parejas que buscan vivir una velada única en un entorno cuidado y con encanto.
El próximo 14 de febrero, la finca acogerá un programa exclusivo de San Valentín que dará comienzo con una cena especial diseñada para la ocasión. El menú incluirá una cuidada selección gastronómica que apuesta por el producto y la experiencia en mesa.
Tras la cena, la velada continuará con una actuación de música en directo, creando el ambiente perfecto para seguir celebrando el amor. Además, los asistentes podrán disfrutar de una carta especial de cócteles y combinados, pensada para alargar la noche en un ambiente relajado y festivo.
La propuesta de La Quinta de Abuli combina gastronomía, música y un entorno privilegiado, convirtiéndose en el plan ideal para celebrar San Valentín de una forma diferente, elegante y memorable.
Destacar que el programa está dirigido exclusivamente a público adulto y las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar reserva previa.
Para más información y reservas, llamar al 617.324.003 o mandar un correo electrónico a: reservas@laquintadeabuli.com.
https://www.instagram.com/laquintadeabuli/?hl=es
