El Boca Juniors, gran novedad de la Oviedo Cup, que volverá a llenar los hoteles en Semana Santa

La Oviedo Cup, en su vigésima edición, volverá a ser un motor de ocupación hotelera en Oviedo durante Semana Santa (del 1 al 5 de abril) con la llegada de cerca de 5.000 jugadores procedentes de fuera de Asturias, y una participación total esperada de alrededor de 9.000 futbolistas en unos 500 equipos que competirán en un torneo que se ha consolidado como una de las citas más importantes del fútbol base internacional. Esta edición especial contará con la presencia destacada de un equipo cadete del Boca Juniors argentino entre los principales atractivos internacionales, junto a jugadores y clubes procedentes de países como Portugal, Japón, Estados Unidos, Canadá, Suiza, y más, y con la posibilidad de que se sumen participantes de Venezuela o Emiratos Árabes Unidos antes del cierre de inscripciones a mediados de febrero. El torneo abarcará equipos de prácticamente todas las comunidades autónomas españolas salvo Canarias, Andalucía, La Rioja y Murcia, y mantendrá un formato competitivo que garantiza al menos cuatro partidos por equipo en un ambiente que combina deporte, convivencia y experiencia formativa. «No podemos crecer más», apunta la portavoz de la organización, Carmen Mier.

La Oviedo Cup es un evento de fútbol base internacional que reúne a clubes y selecciones de jóvenes futbolistas federados desde prebenjamines hasta juveniles, ofreciendo una experiencia única a lo largo de casi una semana de competición. El torneo está diseñado para fomentar el desarrollo de los jóvenes talentos, combinando un sistema de fase de grupos y fases finales (Oro, Plata, Bronce y Consolación), con todos los equipos asegurados de disputar un mínimo de cuatro encuentros.

Entre las novedades de esta edición está la inclusión de cuatro equipos ovetenses que serán premiados por su fidelidad y evitarán jugar la fase previa: el Astur, el Covadonga, el San Claudio y el Estadio. Esta medida refuerza la vinculación de los clubes locales con un torneo que, año tras año, ha ido consolidándose como una plataforma de alto nivel para el fútbol juvenil. Además, la organización está trabajando en la celebración de una gala de presentación en el Calatrava que tendría lugar en torno a la tercera semana de marzo, como antesala a la gran cita deportiva de Semana Santa.

La competición contará con partidos repartidos en 28 campos distribuidos en 25 sedes, principalmente en Oviedo, pero también en municipios cercanos como Siero, Noreña o Gijón, lo que despliega la actividad futbolística por todo el entorno asturiano. Entre los clubes nacionales e internacionales ya confirmados o tradicionalmente presentes figuran algunas de las canteras más reputadas del fútbol español y portugués, reforzando el nivel competitivo del torneo y la calidad de los rivales a los que se enfrentarán los equipos participantes.

Más allá del toque internacional que supone la presencia de Boca Juniors, la Oviedo Cup seguirá siendo una plataforma en la que conviven el aprendizaje, la competición y la convivencia intercultural, con representantes de clubes como Atlético de Madrid, Valencia, Español, Celta de Vigo, Deportivo de La Coruña, Alavés, Rayo Vallecano, Osasuna, Racing de Santander, y los dos grandes de Asturias, el Real Oviedo y el Sporting, entre otros muchos conjuntos que ven esta ya clásica competición de Semana Santa como la Champions League de sus canteras. n