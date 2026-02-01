Una "Carmen" con todas las de la ley de la compañía "La Federica"

"La Federica", compañía artística infantil residente de la Ópera de Oviedo, ofreció anoche un nuevo espectáculo, en dos sesiones –a las 17.30 y a las 19.30 horas–, que hizo las delicias de familias al completo en funciones de poco más de una hora y en un teatro Campoamor abarrotado. El reto era mayúsculo, pues sobre el mismo escenario en el que se estrenó "Carmen" el viernes pasado, los precoces talentos de "La Federica" debían desplegar todo su talento en una inteligente y habilidosa adaptación de la ópera a cargo de Maite García Heres, directora de la compañía.

El espectáculo supone una actualización que sitúa a la mujer en el centro, desde una óptica de empoderamiento y valentía como ejemplo para las futuras generaciones. Tal y como dicen los personajes: "Amar no es obedecer, ni callar, ni quedarse quieta mientras otros deciden por ti". Con estos mimbres se entretejen las relaciones entre el elenco, con los elementos escénicos de la producción con la que culmina la temporada de la Ópera de Oviedo.

Teresa Rodríguez García de Albéniz encarnó una Carmen valiente y brillante vocalmente, formando un equilibrado tándem con Jorge Martínez Ferreño, el intransigente Don José de esta adaptación. Igualmente acertados estuvieron Elena Fernández McLean (como Micaëla), Julia Viñuela García (en el rol de Frasquita), Cayetana Martínez Fernández interpretando a Mercédès y Danel Villar Álvarez, poniendo voz a un Zúñiga muy logrado. Adriana Cañas Avello, certera con la voz y diestra con el capote, recibió numerosos aplausos en su papel de Escamillo.

Junto a estos personajes, un nutrido coro de cigarreras, guardias, niños y niñas que hicieron contener la respiración al exigente público infantil ante los giros de guion y el dramático cariz que tomaba, por momentos, la producción infantil, pródiga en vistosidad y en intensidad dramática, que deja el conflicto en esencia y lo reviste de modernidad.

"La Federica" ha sabido crecer poco a poco hasta conformar, a día de hoy, una compañía vibrante, de gran nivel artístico, que incluso posee una agrupación de cámara que interpretó la adaptación musical de Adrián Arechavala. Con esta adaptación concluye la colaboración inicial entre "La Federica" y la Ópera de Oviedo pero, a juzgar por los resultados obtenidos, el proyecto tiene futuro y se diría que le espera una muy larga vida.