Las estrecheces de la justicia en Oviedo se agravan: los traslados de 3 juzgados a Llamaquique incrementarán la falta de espacio

Hay agentes judiciales que bromean con que el Campo de San Francisco se ha convertido en su gimnasio particular. Paseo arriba, paseo abajo se pasan la jornada laboral realizando gestiones. No obstante, hay momentos en el día en el que tienen que tirar de taxi o de sus vehículos privados. El juzgado de Menores se encuentra en La Ería y el de Vigilancia Penitenciaria en La Corredoria. Más de cinco kilómetros de distancia hay entre ambos. La dispersión de sedes judiciales que sufre Oviedo retrasa procedimientos porque los afectados no pueden estar a la vez en un mismo sitio y de puertas para adentro la situación también es insostenible. Falta espacio por todos los lados en Llamaquique. Este caso se extrapola a la instalaciones más alejadas que sufren fuertes olores a cadáver al compartir edificio con el Instituto Anatómico Forense o los asistentes a los juicios no tienen sitio para esperar a ser llamados por el funcionario para declarar.

La situación ha colmado la paciencia de jueces, fiscales y todo tipo de trabajadores de la justicia. Años lleva insistiendo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, en que es acuciante unificar juzgados. Clave en todo el proceso es que el rector, Ignacio Villaverde, dé el brazo a torcer cediendo el edificio de Ciencias porque los problemas de espacio se incrementarán en los próximos meses. Las sedes de La Corredoria, Rosal y avenida Pedro Masaveu desparecerán trasladando a medio centenar de funcionarios al edificio de Telefónica y al Palacio de Justicia de Llamaquique. Donde ya había poco espacio, los funcionarios deberán apretarse más para dejar espacio a sus compañeros.

Catorce años aguantando olores a cadáver

El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Asturias lleva catorce años en La Corredoria compartiendo edificio en el Instituto de Medicina Legal. Los trabajadores hicieron las maletas desde la calle Jovellanos hasta el barrio más populoso de Oviedo, pero la mudanza no fue la mejor idea. Los olores a cadáver inundan el edificio cada vez que llega un cuerpo para practicarle la autopsia. En 2014 ya se planteó el traslado a otro lugar, pero solución no se ha encontrado.

Recientemente la titular de este juzgado, María Elvira Gutiérrez, presentó una nueva queja harta de esta situación y de que no se le ponga solución. Es más, los trabajadores se ven obligados a trabajar con las ventanas abiertas para poder soportar el hedor que inunda un edificio cuya construcción es reciente. Fue en 2010 y bajo el gobierno de Vicente Álvarez Areces cuando se terminaron los trabajos tras una inversión de 3,8 millones de euros.

Juzgados en pisos

También harán la mudanza los juzgados de Primera Instancia número 10 y 11. Llegaron en 2012 a la calle Rosal tras una mudanza desde el edificio del Parque Móvil del Estado, en El Cristo. La situación desde hace tiempo era insostenible y se agravó cuando el juez tuvo que tomar declaración en la calle a una persona en silla de ruedas porque el ascensor del edificio era sumamente estrecho. A pesar de esta cambio, la situación no es la idónea. La sala de vistas es pequeña y tiene una "salita de espera muy reducida" para las personas que esperan para entrar en el juicio, tal y como consta en el memoria del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo dejará de tener juzgados en pisos. El juzgado de Primera Instancia 12 se encuentra en una vivienda del edificio 1 de la avenida Pedro Masaveu. Si la situación a priori no es la más deseable, de puertas para adentro se agrava. "Carece de salita de espera y hay un espacio de poco más de un par de metros cuadrados antes de entrar en la sala de visitas".