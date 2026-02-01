Mario Arias y Gerardo Antuña olvidan las rencillas y comparten su primer vídeo juntos: "El PP es el partido de Oviedo"

"Parece que va a llover". Así empieza la canción con el mismo título publicada por "Los Panchos" en 1996. Esta misma frase sirve de comienzo para el primer vídeo grabado por Mario Arias, que previsiblemente será el próximo presidente del PP de Oviedo, y Gerardo Antuña, su secretario general. El miércoles se cerrará el proceso para registrar las candidaturas sin que se esperen grandes sorpresas y el congreso tendrá lugar el 21 de febrero en el Auditorio.

Las rencillas entre ambos por liderar el partido son cosa del pasado y el primer teniente de alcalde junto al exconcejal realizan a lo largo de un minuto y diecinueve segundos de grabación un paseo por las calles más conocidas de la ciudad. A su paso por presidencia dicen que van a pasar por el "próximo despacho de Álvaro Queipo".

En su conversación recuerdan cuando Arias se entró en el PP. "En cuanto pude afiliarme, me afilié", dice antes de que Antuña resalte que en el PP hay "una buena familia" y siempre comenta a los nuevos de Nuevas Generaciones que con el próximo presidente "es fácil hacer campaña". "Me gusta estar con la gente", rubrica el primer teniente de alcalde.

También creen que el PP es "un partido ganador". "Es la formación de Oviedo". Recuerdan que tanto Gabino de Lorenzo como Agustín Iglesias Caunedo como Alfredo Canteli son "ganadores". "El concejo se quedó atrás con el tripartito. Conseguimos recuperarlo para que vuelva a ser una ciudad dinámica en un periodo corto".

Otro de los temas que tratan es qué más equipo les rodeará. Sin desvelar nombres, Arias dice que quiere que todo el mundo "se vea representado". "Haremos cosas muy grandes y muy buenas".