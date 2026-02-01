Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Mario Arias y Gerardo Antuña olvidan las rencillas y comparten su primer vídeo juntos: "El PP es el partido de Oviedo"

El próximo presidente de la formación y su secretario general prometen hacer "cosas muy buenas y muy grandes"

Mario Arias ficha a Gerardo Antuña para su nuevo vídeo como candidato a la presidencia del PP de Oviedo: "A las duras y a las maduras"

Mario Arias ficha a Gerardo Antuña para su nuevo vídeo como candidato a la presidencia del PP de Oviedo: "A las duras y a las maduras"

PP

Rosalía Agudín

"Parece que va a llover". Así empieza la canción con el mismo título publicada por "Los Panchos" en 1996. Esta misma frase sirve de comienzo para el primer vídeo grabado por Mario Arias, que previsiblemente será el próximo presidente del PP de Oviedo, y Gerardo Antuña, su secretario general. El miércoles se cerrará el proceso para registrar las candidaturas sin que se esperen grandes sorpresas y el congreso tendrá lugar el 21 de febrero en el Auditorio.

Las rencillas entre ambos por liderar el partido son cosa del pasado y el primer teniente de alcalde junto al exconcejal realizan a lo largo de un minuto y diecinueve segundos de grabación un paseo por las calles más conocidas de la ciudad. A su paso por presidencia dicen que van a pasar por el "próximo despacho de Álvaro Queipo".

En su conversación recuerdan cuando Arias se entró en el PP. "En cuanto pude afiliarme, me afilié", dice antes de que Antuña resalte que en el PP hay "una buena familia" y siempre comenta a los nuevos de Nuevas Generaciones que con el próximo presidente "es fácil hacer campaña". "Me gusta estar con la gente", rubrica el primer teniente de alcalde.

También creen que el PP es "un partido ganador". "Es la formación de Oviedo". Recuerdan que tanto Gabino de Lorenzo como Agustín Iglesias Caunedo como Alfredo Canteli son "ganadores". "El concejo se quedó atrás con el tripartito. Conseguimos recuperarlo para que vuelva a ser una ciudad dinámica en un periodo corto".

Noticias relacionadas

Otro de los temas que tratan es qué más equipo les rodeará. Sin desvelar nombres, Arias dice que quiere que todo el mundo "se vea representado". "Haremos cosas muy grandes y muy buenas".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  2. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  3. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  4. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
  5. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  6. El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
  7. La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
  8. Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: 'El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa

El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: "Nos sentimos avergonzados"

El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: "Nos sentimos avergonzados"

La bala de Normandía

Pilar de "la mejor idea de Asturias", pionero en un lugar que "cambió la historia urbanística de Oviedo"

Pilar de "la mejor idea de Asturias", pionero en un lugar que "cambió la historia urbanística de Oviedo"

El Boca Juniors, gran novedad de la Oviedo Cup, que volverá a llenar los hoteles en Semana Santa

El Boca Juniors, gran novedad de la Oviedo Cup, que volverá a llenar los hoteles en Semana Santa

Mario Arias y Gerardo Antuña olvidan las rencillas y comparten su primer vídeo juntos: "El PP es el partido de Oviedo"

Mario Arias y Gerardo Antuña olvidan las rencillas y comparten su primer vídeo juntos: "El PP es el partido de Oviedo"

Salvemos La Vega exige una investigación arqueológica «seria»

Salvemos La Vega exige una investigación arqueológica «seria»

La recogida diaria del cubo negro de basura acercará a Oviedo a los objetivos de reciclaje que marca Europa

La recogida diaria del cubo negro de basura acercará a Oviedo a los objetivos de reciclaje que marca Europa

Oviedo se promociona en dos importantes ferias de Francia: "La capital asturiana Oviedo es un destino auténtico, seguro, sostenible y responsable"

Oviedo se promociona en dos importantes ferias de Francia: "La capital asturiana Oviedo es un destino auténtico, seguro, sostenible y responsable"
Tracking Pixel Contents