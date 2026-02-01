El conjunto histórico de Oviedo que aspirará a nuevas ayudas para su restauración: estos son los objetivos del Ayuntamiento

El equipo de gobierno no da la batalla por perdida para lograr una ayuda del Estado para rehabilitar el conjunto histórico de Olloniego declarado como Bien de Interés Cultural. Los fondos convocados por el Ministerio de Turismo hace un par de años descartaron conceder la ayuda solicitada al no lograr la puntuación mínima exigida y, ahora, la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, prepara un nuevo proyecto para presentarlo ante la cartera de Vivienda y Agencia Urbana con motivo de las ayudas para la conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico español. El Ayuntamiento presentará en esta ocasión un único proyecto que englobe tanto el puente como el palacio, ya que en la vez anterior se presentados dos propuestas para restaurar por un lado, el puente medieval y por el otro, la musealización de la torre, el palacio y la capilla.

Una de las cualidades que la concejalía de Cuesta quiere que el Estado tenga en cuenta es su colindancia con el camino de Santiago. «Entendemos que es una cuestión muy positiva para que la propuesta tenga una mejor puntuación», resalta. La ayuda sufragará como máximo el 75% del importe de la rehabilitación; el 25% restante lo aportarán las arcas municipales o también se podrán optar a otras ayudas complementarias aunque la convocatoria exige que el Ayuntamiento financie, al menos, el 10% de la inversión.

La administración local es consciente de que una parte de las obras planteadas una parte no podrá ser sufragada por esta ayuda. Los fondos van dirigidos a las obras consolidación, mantenimiento y conservación y no financia la musealización. Es por ello que los planes municipales pasan por aprovechar el 75% para conservan la estructura y el resto saldrá del Ayuntamiento para la construcción de la pasarela, baños y otros elementos para que sea atractiva para los turistas.

Olloniego jugó un papel muy importante en la época medieval por su situación. Suponía una vía de comunicación entre Oviedo y Castilla y el río Nalón constituía una importante ruta comercial y de viajeros que estaban obligados a pagar un peaje cada vez que pasaban por esta localidad ubicada en la zona rural. Es por ello que se construyó el puente como lugar donde estaban los cobradores y también se erigió la capilla, el puente y el palacio.

La capilla románica de San Pelayo es la construcción de mayor antigüedad aunque en la actualidad solo se conserva el ábside y el arco triunfal convertido en la capilla del cementerio. Mientras tanto, el puente fue reformado en el siglo XVI y abandonado en el XVII después de que una gran riada lo destrozase parcialmente. Originariamente, constaba de cinco arcos de distinta altura manteniendo hoy tres.