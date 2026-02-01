Oviedo se promociona en dos importantes ferias de Francia: "La capital asturiana Oviedo es un destino auténtico, seguro, sostenible y responsable"

Oviedo refuerza su proyección internacional participando en dos de los eventos de turismo más importantes de Francia. Se trata del Salon du Tourisme de Lille y el Salon Mondial du Tourisme de París. «La capital asturiana tiene una apuesta firme por un modelo turístico sostenible, que fomenta el desarrollo económico de nuestra ciudad y preserva y pone en valor nuestro patrimonio. Participar en este tipo de ferias internacionales nos permite mostrar nuestro modelo a un potencial viajero, potenciando la imagen de Oviedo como un destino auténtico, seguro, sostenible y responsable».

Así lo explica el concejal del ramo, Alfredo García Quintana, quien a renglón seguido detalla que bajo el nombre «Villes des Asturies», Oviedo dispone un stand colaborativo junto a los ayuntamientos de Avilés y Gijón. El objetivo principal de la capital asturiana es impulsar los diferentes atractivos turísticos de la ciudad como el Camino Primitivo, las rutas de senderismo y otras experiencias centradas en la naturaleza. Además, los tres concejos quieren unir esfuerzos para dar a conocer la oferta turística mostrándose como un destino único, ubicado en el corazón de la región más montañosa y verde del norte de España, poniendo en valor su patrimonio cultural, su gastronomía y su identidad propia.

El salón de Lille finalizó ayer con un nuevo éxito y en ediciones anteriores atrajo a más de 18.000 visitantes. Por su parte, la feria de París tendrá lugar entre el 12 y el 15 de marzo repitiendo experiencia. El stand atendió medio millar consultas de potenciales viajeros. «Francia es uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Asturias y hacia el norte de España, especialmente interesados en el turismo cultural, gastronómico y de naturaleza», destaca Quintana.

De forma paralela, el edil del PP recuerda que la participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebrada recientemente en Madrid volvió a poner de manifiesto el interés que despierta el modelo turístico de la ciudad. Durante el evento, además de la elevada afluencia de visitantes al stand, cerca de 5.000 personas participaron en las diferentes acciones y concursos organizados. Entre las líneas estratégicas para seguir impulsado el modelo turístico sostenible de Oviedo, el Ayuntamiento prevé también la organización de viajes de especialistas de Reino Unido, Italia y Países Bajos.