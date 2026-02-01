Un proyecto de FP del IES Monte Naranco, entre los 38 elegidos en una convocatoria nacional
El centro recibirá financiación para desarrollar una plataforma digital para optimizar el seguimiento de las prácticas en empresas
Mejorar el seguimiento de las prácticas del alumnado de Formación Profesional (FP) en las empresas mediante el desarrollo de una plataforma web y de una aplicación móvil. Ese es el proyecto de innovación educativa que se desarrolla en el IES Monte Naranco. Estudiantes y profesores de dos ciclos de Informática -Desarrollo de aplicaciones web y Desarrollo de aplicaciones multiplataforma- trabajan en esta iniciativa, una de las 38 elegidas en toda España en la IX convocatoria de ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank y la asociación FP Empresa.
El proyecto, que se llama FP Smart Track, se ejecutará hasta junio, aseguró Javier González, profesor del departamento de Informática del IES Monte Naranco. Con el desarrollo de la plataforma web y de la aplicación móvil se facilitaría la comunicación entre alumnado, tutores de centro y tutores de empresa, reduciendo la carga administrativa asociada a estos procesos. El proyecto incluye, además, servicios de Inteligencia Artificial (IA) para automatizar tareas, generar informes y mejorar la trazabilidad y la evaluación competencial del alumnado.
La iniciativa se desarrolla en red junto al IES Julián Marías, de Valladolid. En total, indica el profesor, implica a «alrededor de 90 alumnos (de los que 50 son del instituto asturiano) y trece profesores» entre los dos centros. Junto a los estudiantes de Informática también participan alumnos de ciclos de Sanidad del centro vallisoletano. Los primeros se encargarán del diseño y desarrollo de la herramienta para que los estudiantes de Enfermería se centren en las pruebas y la validación. Un trabajo que se realizará de forma coordinada, aseveran desde el IES Monte Naranco.
La convocatoria ha reconocido a 38 proyectos a nivel estatal de las numerosas propuestas presentadas por centros de todo el país. De esta forma, se sitúa a FP Smart Track entre las iniciativas más destacadas del panorama nacional en innovación aplicada a la FP.
El proyecto que desarrolla el IES Monte Naranco junto al centro vallisoletano ha sido especialmente valorado por su enfoque colaborativo, su carácter interdisciplinar y su apuesta por la digitalización de los procesos de seguimiento, comunicación y evaluación de las estancias formativas en empresa. Cuenta, además, con el apoyo de las empresas Lessthan3 y Los de la IA, que «colaboran en tareas de formación y asesoramiento especializado, reforzando la transferencia de conocimiento entre el ámbito educativo y el sector tecnológico», destacan los participantes en la iniciativa que pretende unificar y optimizar la gestión de las prácticas de FP.
Los dos centros recibirán, al ser elegidos en la convocatoria de ayudas CaixaBank Dualiza, la financiación necesaria para abordar el trabajo, que ronda los 17.000 euros. Con esta cuantía adquirirán el material necesario, como servidores y equipos, y se formarán.
El IES Monte Naranco destaca que con este proyecto «refuerza su compromiso con una Formación Profesional innovadora, colaborativa y conectada con el entorno productivo, alineada con los objetivos de la convocatoria Dualiza y con los retos actuales de transformación digital del sistema educativo». n
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
- Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: 'El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa