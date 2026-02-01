Un proyecto de FP del IES Monte Naranco, entre los 38 elegidos en una convocatoria nacional

Mejorar el seguimiento de las prácticas del alumnado de Formación Profesional (FP) en las empresas mediante el desarrollo de una plataforma web y de una aplicación móvil. Ese es el proyecto de innovación educativa que se desarrolla en el IES Monte Naranco. Estudiantes y profesores de dos ciclos de Informática -Desarrollo de aplicaciones web y Desarrollo de aplicaciones multiplataforma- trabajan en esta iniciativa, una de las 38 elegidas en toda España en la IX convocatoria de ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank y la asociación FP Empresa.

El proyecto, que se llama FP Smart Track, se ejecutará hasta junio, aseguró Javier González, profesor del departamento de Informática del IES Monte Naranco. Con el desarrollo de la plataforma web y de la aplicación móvil se facilitaría la comunicación entre alumnado, tutores de centro y tutores de empresa, reduciendo la carga administrativa asociada a estos procesos. El proyecto incluye, además, servicios de Inteligencia Artificial (IA) para automatizar tareas, generar informes y mejorar la trazabilidad y la evaluación competencial del alumnado.

La iniciativa se desarrolla en red junto al IES Julián Marías, de Valladolid. En total, indica el profesor, implica a «alrededor de 90 alumnos (de los que 50 son del instituto asturiano) y trece profesores» entre los dos centros. Junto a los estudiantes de Informática también participan alumnos de ciclos de Sanidad del centro vallisoletano. Los primeros se encargarán del diseño y desarrollo de la herramienta para que los estudiantes de Enfermería se centren en las pruebas y la validación. Un trabajo que se realizará de forma coordinada, aseveran desde el IES Monte Naranco.

La convocatoria ha reconocido a 38 proyectos a nivel estatal de las numerosas propuestas presentadas por centros de todo el país. De esta forma, se sitúa a FP Smart Track entre las iniciativas más destacadas del panorama nacional en innovación aplicada a la FP.

El proyecto que desarrolla el IES Monte Naranco junto al centro vallisoletano ha sido especialmente valorado por su enfoque colaborativo, su carácter interdisciplinar y su apuesta por la digitalización de los procesos de seguimiento, comunicación y evaluación de las estancias formativas en empresa. Cuenta, además, con el apoyo de las empresas Lessthan3 y Los de la IA, que «colaboran en tareas de formación y asesoramiento especializado, reforzando la transferencia de conocimiento entre el ámbito educativo y el sector tecnológico», destacan los participantes en la iniciativa que pretende unificar y optimizar la gestión de las prácticas de FP.

Los dos centros recibirán, al ser elegidos en la convocatoria de ayudas CaixaBank Dualiza, la financiación necesaria para abordar el trabajo, que ronda los 17.000 euros. Con esta cuantía adquirirán el material necesario, como servidores y equipos, y se formarán.

El IES Monte Naranco destaca que con este proyecto «refuerza su compromiso con una Formación Profesional innovadora, colaborativa y conectada con el entorno productivo, alineada con los objetivos de la convocatoria Dualiza y con los retos actuales de transformación digital del sistema educativo». n