La recogida diaria del cubo negro de basura acercará a Oviedo a los objetivos de reciclaje que marca Europa
El municipio está ahora en una tasa de tratamiento de residuos del 32 por ciento, cuando la normativa exige alcanzar el 55: "Estamos pagando caro no separar bien"
La recogida diaria del cubo negro de la basura comenzó este domingo en Oviedo con el convencimiento del equipo de gobierno de que la medida permitirá mejorar de forma notable los índices de reciclaje del municipio y aproximarlos a los objetivos marcados por la Unión Europea. Desde este domingo, los residuos no reciclables vuelven a retirarse todos los días del año —con la excepción de Nochebuena y Nochevieja— frente a los portales de la ciudad, una decisión que busca frenar el uso incorrecto del contenedor marrón y reducir el elevado volumen de impropios detectado en la fracción orgánica en los últimos meses. «Si queremos avanzar hacia un modelo más sostenible, tenemos que facilitarle al vecino que separe bien y corregir cuanto antes las malas prácticas», resume el concejal de Servicios Básicos, José Ramón Pando.
Oviedo se sitúa actualmente en torno al 32 por ciento de tasa de reciclaje, muy lejos del 55 por ciento que exige la normativa europea. Una de las principales causas de esa distancia es el mal uso del cubo marrón, destinado exclusivamente a restos orgánicos, donde se han venido depositando residuos no biodegradables que encarecen de forma significativa su tratamiento. La ley establece que la fracción orgánica no puede contener más de un 20 por ciento de impropios. Cuando ese porcentaje supera el 40 por ciento, como ha ocurrido en determinadas recogidas gestionadas por Cogersa, los residuos deben enviarse directamente al vertedero y no pueden aprovecharse en los procesos de biometanización.
Este desvío supone un sobrecoste económico para el Ayuntamiento, ya que cada tonelada de orgánico mal separado implica una penalización de 40 euros. El PSOE llegó a cifrar en dos millones de euros anuales el impacto de estas malas prácticas en las arcas municipales. «Estamos pagando muy caro no separar bien, y ese dinero sale del bolsillo de todos», advierte Pando, que insiste en que mejorar el reciclaje «no es solo una obligación ambiental, sino también una cuestión de responsabilidad económica». Aunque hasta ahora se han impuesto pocas sanciones, el Consistorio recuerda que las multas por reciclar incorrectamente pueden alcanzar los 750 euros y recaen de forma directa sobre el vecino infractor.
La recuperación de la recogida diaria del cubo negro forma parte de un paquete más amplio de cambios incluidos en el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, adjudicado a FCC por un periodo de nueve años, más uno prorrogable, y con un presupuesto global de 27 millones de euros. El coste anual del servicio de recogida de basuras se elevará hasta los 11 millones de euros, dos más que en el contrato anterior.
Junto a la fracción resto, el Ayuntamiento ha incrementado también la frecuencia de recogida del vidrio, que desde ayer pasa de una a tres veces por semana, con el objetivo de fomentar la separación de envases de este material. El cubo marrón mantiene la retirada diaria, mientras que los contenedores amarillo, para envases de plástico, latas y briks, y azul, destinado a papel y cartón, continúan con las tres jornadas semanales actuales.
En el ámbito rural, el nuevo contrato introduce mejoras adaptadas a las características de cada zona, como la implantación de contenedores marrones para la fracción orgánica, cuya recogida se realizará tres veces por semana, y ajustes en la frecuencia de retirada del resto de residuos, que oscilará entre seis y tres días en función de la localidad.
El contrato contempla, además, la renovación integral de todos los contenedores, que incorporarán sistemas de control de llenado para optimizar las rutas y el seguimiento del servicio, así como una amplia campaña informativa bajo el lema «Si en tu casa se separa, en Oviedo se recicla», con acciones de divulgación en medios, redes sociales, centros educativos y sociales. El Ayuntamiento confía en que este conjunto de medidas permita corregir hábitos, reducir costes y avanzar de forma progresiva hacia los estándares europeos de reciclaje.
