Salvemos La Vega exige una investigación arqueológica «seria»
La plataforma denuncia la omisión de la tasación del conjunto, un trámite que considera "imprescindible para la fiscalización del patrimonio público"
La plataforma Salvemos La Vega pidió, este domingo, al Ayuntamiento la realización de una investigación arqueológica «seria» después de que los estudios del georradar hallan encontrado restos de grandes dimensiones a la altura de la nave M1 y Almacenes, ubicadas enfrente de la calle Marcelino Fernández, y la arqueológa responsable pide documentarlos para «desestimar la posible existencia de restos antiguos».
Además, los miembros de la entidad denuncian que «sigue sin incorporarse la tasación del conjunto una obligación que las administraciones evitan alegando que se trata de un convenio urbanístico y no patrimonial». «La ausencia de este trámite supone una grave omisión de las funciones de fiscalización y defensa del patrimonio público».
