La agenda cultural de Oviedo para esta semana: cine, ópera y mucha música
El teatro Filarmónica acogerá proyecciones cinematográficas, conciertos y el ciclo "Oviedo Jazz" durante la semana, mientras que el Auditorio recibirá al pianista Simon Trpčeski el domingo
La semana llega cargada de actos culturales en la capital asturiana. El lunes tendrá lugar el estreno del ciclo de cine "La química de nustras vidas" orrganizado por la Asociación de Químicos del Principado de Asturias y el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura. La primera película será "Puñales por la espalda" y se proyectará las 19.30 horas en el teatro Filarmónica.
La música será la protagonista durante parte de la semana. El martes, a las 19.45 horas, el trío Untia formado por el clarinetista Juan Ferrer, el violonchelista Raúl Mirás y la pianista Alicia González ofrecerá un concierto en el teatro Filarmónica organizado por la Sociedad Filarmónica de Oviedo. Ya el miércoles, a las 19.30 horas, se celebrará una nueva sesión de la ópera "Carmen" de Georges Bizet. Se repetirá el viernes a las 19.30 horas y el sábado a las siete de la tarde.
Relacionado con la lírica, el jueves tendrá lugar un encuentro titulado "Ópera-Universidad de Oviedo". Estará moderado por la profesora Carmen G. Trelles del departamento de Derecho Privado y la Empresa de la Universidad de Oviedo y contará con pa participación de los artistas Marcela Rahal (Carmen en el elenco principal) y Eduardo Niave (don José del elenco joven). Será el jueves a las 19.00 horas en el aula Severo Ochoa del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.
También el viernes se celebrará una nueva sesión del ciclo "Oviedo Jazz" con Lucía Martínez y "The Fearless" a las 19.30 horas en el teatro Filarmónica. Ya el domingo, el pianista Simon Trpčeski tocará a las 19.00 horas en el Auditorio dentro del ciclo Jornadas de Piano Luis G. Iberni.
