IU exige "blindar" los derechos educativos de los niños y niñas de Oviedo
"Proponemos revisar la ordenanza para garantizar este derecho teniendo en cuenta los ingresos familiares, sin que estos puedan suponer una merma", reclama Llamazares
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo presentará una moción en el Pleno municipal de este martes con el objetivo de que los derechos educativos de las niñas y los niños de la ciudad queden garantizados. "Proponemos revisar la ordenanza que regula estas actividades para garantizar este derecho teniendo en cuenta los ingresos familiares, sin que estos puedan suponer una merma en los derechos educativos de los menores", señaló el portavoz, Gaspar Llamazares.
Izquierda Unida recuerda que la legislación en materia de protección de menores obliga a las administraciones públicas a garantizar la asistencia necesaria para el ejercicio efectivo de sus derechos, entre ellos el derecho a una educación básica, obligatoria y gratuita, así como a participar en actividades educativas y artísticas en condiciones de igualdad. La formación subraya que el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier otro interés y que esta protección ha de reforzarse especialmente en el caso de niños en situación de vulnerabilidad social.
En este sentido, IU defiende que el acceso a las actividades educativas y artísticas municipales —como la Escuela Municipal de Música, la Escuela de Música Tradicional o la Escuela de Artes Plásticas y Escénicas— forma parte del derecho a la educación y al desarrollo integral de la infancia. "Así queremos que sea en Oviedo", aseguró Llamazares, quien insiste en la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades.
