La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo

Uría y las calles del cogollo de Oviedo ya no están solas en lo más alto del podio cuando los portales inmobiliarios sacan su ranking con los precios del metro cuadrado en la ciudad. Montecerrao es la nueva milla de oro de Oviedo, con una singularidad: su atractivo no radica en estar situado en el centro de la ciudad, sino precisamente su ubicación en la nueva periferia suroeste del casco urbano, que mira al Aramo, y la combinación que planeó su promotor, Fernando Álvarez, de urbanizaciones residenciales y chalés.

Montecerrao nació a principios de este siglo con una vocación disruptiva respecto al monocultivo de la edificación en altura que caracterizaba los desarrollos urbanos de Oviedo desde hacía décadas y al que no escaparon los barrios más recientes, planificados o levantados en pleno «boom» de la construcción como La Florida, La Corredoria o Las Campas. La pretensión pasaba por lograr la densidad edificatoria más baja de la ciudad y un territorio lo más esponjado posible, dotado de amplias zonas verdes, para que los vecinos pudieran respirar «con más tranquilidad”». Un objetivo que pasaba por la presencia de viviendas unifamiliares, pero para que el conjunto de la operación saliera rentable también era precisa la edificación en altura.

En aquellos años de entre siglos todavía se negociaba en pesetas y el precio de las parcelas para construir chalés «rondaba entre las cincuenta mil y las sesenta mil pesetas y las parcelas eran de entre 750 y 800 metros», según recuerda un experto en el sector inmobiliario. O sea, las primeras parcelas para construir chalés se vendieron en torno a los 48-50 millones de pesetas (una cantidad que oscila entre los 290.000 y los 300.000 euros) de los años 2001-2002. Luego llegaron los tiempos de la burbuja inmobiliaria, con los precios al alza, y algún empresario, que también tenía otro tipo de negocios y se había hecho con esas parcelas como inversión, hasta llegó a pedir 600.000 euros, «pero creo que esos terrenos son de los que siguen sin vender», apostilla un experto del sector. Un valor que quedó en fuera de juego por el impacto de la gran recesión en todo el sector inmobiliario.

Los bancos cerraron el grifo del dinero para el ladrillo y hubo un parón en las ventas, hasta el punto de que las grúas también desaparecieron de Montecerrao durante un periodo largo de seis-siete años hasta poco antes de la pandemia, cuando se volvió a reactivar el mercado. El covid puso de moda los pisos con terraza, los áticos y las casas unifamiliares con jardín y piscina y la prueba de que Montecerrao ha vuelto a cotizar al alza en el último lustro está en las grúas que vuelven a formar parte del paisaje del barrio más moderno de Oviedo.

Uno de los edificios empresariales de Montecerrao. / Luisma Murias / Luisma Murias

Los precios de la vivienda volvieron a subir y tanto los escaparates de las inmobiliaria como y los principales portales del sector en internet sitúan a Montecerrao como una de las zonas más codiciadas de la ciudad: un apartamento de una habitación (38 metros) en la calle José María Marcilla no se vende por menos de 140.000 euros, por un piso de dos habitaciones en la calle Ribera de Arriba se piden 258.500 euros y un ático de 101 metros útiles, de nueva construcción, sale a la venta en 475.000 euros. Una de las ventajas de Montecerrao en materia residencial es la oferta de parcelas para chalés, un segmento del mercado en el que no puede competir la zona centro. Así un chalet de cinco habitaciones en una parcela de 800 metros de la calle Llanera alcanza un precio de 1,2 millones de millones de euros, mientras que otro, de casi 700 metros en una parcela de 1.500 metros en la calle Langreo está a la venta por 1.450.000 metros euros.

El tirón de Montecerrao ha llegado incluso al mundo empresarial, que ha puesto sus ojos y un buen puñado de sedes en una zona que cuenta entre sus principales atractivos con unas conexiones y accesos privilegiados tanto a la red de autovías como al centro y a la zona del nuevo HUCA. El edificio de oficinas coronado por un cartel visible de Mapfre desde distintos puntos de Oviedo alberga además de los servicios de la compañía de seguros, también oficinas de Coca Cola y de la empresa pública Tragsatec. La consultora Vaciero es otra de las firmas con edificio propio en Montecerrao para su sede al igual que la consultora medioambiental Taxus y la Clínica Fernández de cirugía plástica y estética.

A la derecha, la residencia cuyas obras llevan paralizadas más de medio año, con material apilado junto a la iglesia de Montecerrao. / Luisma Murias / Luisma Murias

Obra paralizada

También es zona de residencias para estudiantes y mayores, gracias a las amplias zonas verdes repartidas a lo largo y ancho de este millón de metros cuadrados del suroeste ovetense. La residencia para jóvenes estudiantes Aller ya abrió sus puertas después de la pandemia del coronavirus. Justo al lado se levantaba otra residencia, en este caso para personas mayores, pero la paralización de las obras causó gran sorpresa entre el vecindario, ya que los trabajos habían arrancado a buen ritmo y la obra se encontraba muy avanzadas. Pero la empresa que hacía dicha residencia entró en una expediente de regulación de empleo en el pasado mes de julio y desde entonces no se han reanudado unos trabajos de construcción que contaban con la correspondiente licencia por parte del Ayuntamiento. Aun así, las grúas siguen activas en Montecerrao, donde está en marcha la construcción de nuevos edificios residenciales y del colegio de educación especial del Principado, un proyecto de 21,6 millones de euros.