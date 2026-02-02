Oviedo incorpora catorce nuevos bomberos al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento municipal
Los nuevos efectivos ocuparán plazas de Agente Técnico Conductor Especialista, correspondientes a la provisión por turno libre, y pasan a formar parte del cuerpo como funcionarios de carrera
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo acogió esta mañana el acto de toma de posesión de 14 nuevos miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que se incorporan a la plantilla municipal tras superar el correspondiente proceso selectivo.
Los nuevos efectivos ocuparán plazas de Agente Técnico Conductor Especialista, correspondientes a la provisión por turno libre, y pasan a formar parte del cuerpo de bomberos como funcionarios de carrera. Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento refuerza los recursos humanos del servicio, con el objetivo de mejorar su capacidad operativa y la respuesta ante incendios, rescates y otras situaciones de emergencia.
En la toma de posesión estuvieron presentes el primer teniente de alcalde y concejal de Personal, Mario Arias; el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado; el inspector de Bomberos, Alejandro Díaz, y la jefa del Servicio de Interior, Julia Piñera, quienes acompañaron a los nuevos agentes en un acto que marca su incorporación oficial al servicio municipal.
