Oviedo incorpora catorce nuevos bomberos al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento municipal

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo acogió esta mañana el acto de toma de posesión de 14 nuevos miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que se incorporan a la plantilla municipal tras superar el correspondiente proceso selectivo.

Los nuevos efectivos ocuparán plazas de Agente Técnico Conductor Especialista, correspondientes a la provisión por turno libre, y pasan a formar parte del cuerpo de bomberos como funcionarios de carrera. Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento refuerza los recursos humanos del servicio, con el objetivo de mejorar su capacidad operativa y la respuesta ante incendios, rescates y otras situaciones de emergencia.

En la toma de posesión estuvieron presentes el primer teniente de alcalde y concejal de Personal, Mario Arias; el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado; el inspector de Bomberos, Alejandro Díaz, y la jefa del Servicio de Interior, Julia Piñera, quienes acompañaron a los nuevos agentes en un acto que marca su incorporación oficial al servicio municipal.