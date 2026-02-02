Oviedo participa en un proyecto piloto de economía circular aplicada al turismo impulsado por Segittur

La concejalía de Turismo, liderada por Alfredo García Quintana, ha participado en un proyecto de economía circular aplicada al turismo, impulsa por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), dentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). La capital asturiana es uno de los cuatro destinos seleccionados a nivel nacional para desarrollar este proyecto, junto con Menorca, Denia y la ciudad de Granada, lo que sitúa al municipio como un referente en innovación y sostenibilidad turística.

La primera reunión tuvo lugar el jueves en la Sala 1 del Palacio de Exposiciones y Congresos en la que participaron agentes públicos y privados del sector turístico, entre los que se encuentran representantes del Ayuntamiento , entidades del ámbito de la gestión ambiental y turística, asociaciones profesionales del sector como la Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (OTEA), el Club de Guisanderas y la Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Asturias (APIT), así como diversas cátedras universitarias vinculadas al turismo y a la economía circular.

El objetivo del proyecto es analizar el estado de la circularidad en el sector turístico del destino y definir, de forma colaborativa, una hoja de ruta que permita implantar medidas concretas de economía circular diferentes ámbitos, como son el alojamiento, la restauración o las actividades turísticas. También, a través de esta iniciativa, se acompañará y asesorará a las empresas turísticas para que puedan integrar estrategias circulares en sus modelos de negocio.

Con esta iniciativa, la concejalía de Turismo reafirma su apuesta por un modelo turístico innovador y sostenible, y alineado con los objetivos de la Red DTI, en colaboración con SEGITTUR y el tejido turístico local; un compromiso que también se ha mostrado en otros proyectos como “Oviedo, una ciudad para comprar”, o la certificación de “S de Sostenibilidad Turística”, otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES).