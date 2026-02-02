Las Pelayas recuperan la romería de San Blas, perdida hace un siglo, para sufragar las obras del monasterio: "Las naranjas las venderemos a 1 euro"

Misas, rosquillas y venta de naranjas. El día de San Blas era hasta hace un siglo una gran fiesta en Oviedo. La cofradía con el mismo nombre que esta festividad organizaba la primera romería del año coincidiendo con la programación llevada a cabo en el monasterio de Las Pelayas. Las vendedoras de naranjas venían en carretas desde la zona de la costa para comercializar sus productos en los tenderetes instalados en la calle San Vicente y Jovellanos. Sin embargo, las crónicas de 1925 daban cuenta de que esta tradición se estaban perdiendo. Nunca más se instalaron estos puestos, pero mañana se recuperará esta tradición.

Así lo explica el médico anestesista Javier Portilla, quien se ha puesto al frente de la iniciativa que han llamado romería de la naranja solidaria. La Fundación Alimerka les donará el fruto que venderán por un euro desde las 11.15 hasta las 14.00 horas en el hall de la calle San Vicente y donde también comercializarán las ricas rosquillas. "Las naranjas las venderemos por un euro cada una y el objetivo es recaudar dinero para las monjas. Están pasado por un mal momento". Argumenta que casi cada mes cierra un convento en España. "Es algo terrible". Además, todos los monasterios benedictinos son independientes. Sufragan los gastos por su cuenta y la avanzada edad de muchas provoca que pasen por una mala situación económica.

Es por ello que el pasado verano tomaba la decisión de que las hermanas de Zamora y Burgos se unifiquen en los próximos meses en Oviedo. Para ello, es obligatorio la realización de obras en las habitaciones. "Tambén es necesario poner un ascensor dentro del monasterio porque muchas son mayores y llevan dos años luchando para la construcción de una rampa para acceder a la iglesia". Las monjas ya lograron los permisos de la consejería de Patrimonio, pero la exigencia pasa por utilizar la misma piedra que las escaleras. La obra se prevé costosa.

En la cita no faltará la venta de rosquillas. El manjar típico del 2 de febrero. "El año pasado vendimos 12.000 rosquillas y a ver si este podemos superar esta cifra de récord". Las misas para la celebración de San Blas tendrán lugar a las ocho de la mañana, doce del mediodía, 17.30 y 19 horas.