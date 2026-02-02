Preguntas y respuestas de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: ¿qué calles comprende? ¿a quiénes afecta? ¿cuándo se va a multar?

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo cumple su primer mes en funcionamiento. Desde su activación el 1 de enero de 2026, el nuevo sistema de regulación del tráfico en el centro continúa generando consultas entre vecinos, conductores y profesionales. El Ayuntamiento insiste en que se trata de una implantación progresiva, con un periodo inicial de adaptación, y recalca que la medida busca mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y hacer la ciudad más saludable, con el menor impacto posible para la ciudadanía.

¿Qué es la ZBE de Oviedo?

La Zona de Bajas Emisiones es un área delimitada de la ciudad en la que se aplican regulaciones al tráfico para disminuir la contaminación atmosférica y acústica. En Oviedo, la medida fomenta el uso del transporte público, la movilidad a pie, en bicicleta o en patinete y el empleo de vehículos de bajas o cero emisiones. También persigue mejorar la distribución urbana de mercancías y rediseñar espacios urbanos para pacificar el tráfico y ganar seguridad y calidad de vida.

¿Cuáles son las calles que comprenden la zona restringida?

La ZBE se configura como un anillo cuyo perímetro coincide con algunas de las principales vías comerciales de la ciudad. Ese límite lo forman las calles Adelantado de la Florida, Postigo Bajo, Postigo Alto, Padre Suárez —en el tramo comprendido entre Postigo Alto y Marqués de Gastañaga—, Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Melquiades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chávarri. Circular por estas calles no supondrá infracción, independientemente del tipo de vehículo, ya que el perímetro queda excluido de las restricciones.

¿A cuántos vehículos afecta realmente la ZBE de Oviedo?

Según los estudios manejados por el Ayuntamiento de Oviedo, la restricción directa de la Zona de Bajas Emisiones afecta a una minoría del parque móvil. En concreto, solo el 9,8 por ciento de los turismos que circulan habitualmente por la ciudad carecen de distintivo ambiental y estarían sujetos a las limitaciones de acceso al anillo interior. En el caso de las motos, el porcentaje es aún menor, con un 8,7 por ciento de las motocicletas y apenas un 2,3 por ciento del tráfico habitual. El Consistorio insiste en que la amplia red de exenciones y autorizaciones hace que el impacto real sea todavía más reducido.

¿Qué tipo de vehículos son los más afectados por la restricción?

La limitación principal recae sobre los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, es decir, los turismos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006. Son los considerados más contaminantes y los únicos a los que, en términos generales, se les prohíbe el acceso, la circulación y el estacionamiento en el anillo interior desde el 1 de enero de 2026, salvo que estén amparados por alguna de las numerosas excepciones previstas en la ordenanza municipal.

¿Por qué el Ayuntamiento insiste en que el impacto es mínimo?

Desde el Ayuntamiento subrayan que la ZBE de Oviedo se ha diseñado con un criterio de proporcionalidad y flexibilidad. Aunque la norma afecta formalmente a los vehículos más antiguos, la mayoría de los casos habituales de movilidad están cubiertos por exenciones, ya sean automáticas o mediante autorización. Residentes, personas con movilidad reducida, autónomos, transportistas, clientes de hoteles y parkings, propietarios de garajes, servicios públicos y vehículos de emergencia pueden acceder al centro incluso aunque su vehículo no tenga etiqueta ambiental, lo que reduce notablemente el número de afectados reales.

¿Qué margen de adaptación tienen los conductores?

La implantación de la ZBE es gradual. El Ayuntamiento ha reiterado que no se sancionará desde el primer día y que se dará un margen suficiente para que los usuarios se adapten y conozcan bien la normativa.

¿Cómo se gestionan todas las exenciones y autorizaciones?

El eje central del sistema es una plataforma tecnológica municipal que el Ayuntamiento, a la que los usuarios pueden acceder a través de una aplicación móvil. Esta herramienta permitie tramitar solicitudes, validar documentación, registrar autorizaciones automáticas, gestionar accesos puntuales y controlar la vigencia de los permisos. El sistema también genera avisos en caso de caducidad o incumplimiento y será clave para ordenar el elevado volumen de solicitudes previsto en los primeros meses.

¿Hay autorizaciones automáticas sin necesidad de trámites?

Sí. Determinados colectivos han quedado inscritos de manera automática en el registro municipal sin necesidad de realizar ninguna solicitud. Es el caso de los residentes empadronados en la ZBE con vehículos a su nombre o en los que figuren como conductores habituales en la DGT, los vehículos históricos acreditados, los vehículos adaptados para usos singulares y los clientes de aparcamientos subterráneos situados dentro de la ZBE, siempre que accedan al parking en un plazo máximo de quince minutos desde la entrada al perímetro restringido.

¿Qué ocurre con los autónomos y transportistas que usan vehículos antiguos?

Los autónomos y transportistas que trabajen con vehículos sin distintivo ambiental disponen de una moratoria hasta el 1 de enero de 2031, siempre que el vehículo haya sido adquirido antes del 1 de enero de 2026. Esta autorización temporal no es renovable y busca facilitar la transición progresiva hacia flotas menos contaminantes sin perjudicar la actividad económica.

¿Dónde pueden informarse los ciudadanos sobre la ZBE?

El Ayuntamiento ha abierto una oficina municipal específica de atención ciudadana sobre la Zona de Bajas Emisiones, ubicada en el número 8 de la calle Quintana. Este punto informativo específico atiende consultas presenciales de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

¿Qué otros canales de información existen?

A la atención presencial se suman un teléfono específico, el 984 280 011, operativo en horario de oficina, y el correo electrónico zonabajasemisiones@oviedo.es. Además, el Ayuntamiento mantiene activos canales telemáticos de consulta y ha puesto en marcha una campaña informativa para explicar de forma clara qué colectivos deben inscribirse, qué trámites son necesarios y cómo funciona el sistema de control.

¿Qué tipo de dudas se están atendiendo con más frecuencia?

Según los responsables de la oficina, la mayoría de las consultas están relacionadas con el distintivo ambiental, las exenciones para residentes y los accesos a garajes y parkings. Predomina la preocupación frente a las quejas, especialmente entre vecinos del Antiguo, aunque también se atienden dudas de residentes de otros barrios y de concejos limítrofes. Desde el Ayuntamiento recalcan que los empadronados dentro de la ZBE no tendrán que hacer ningún trámite en la mayoría de los casos, ya que los datos del padrón y de la DGT se cruzan automáticamente.