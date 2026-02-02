El Principado se suma al frente común para que la Universidad de Oviedo ceda la facultad de Ciencias para transformarla en juzgados

El Principado se sumó este lunes al frente común creado entre jueces, fiscales, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para que la Universidad de Oviedo ceda cuanto antes la facultad de Ciencias, ubicada en Llamaquique, para ayudar a la unificación de sedes judiciales. Así lo pidió el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Peláez, durante la rueda posterior al Consejo de Gobierno. "Sería una muy buena noticia para la administración de justicia el uso de este edificio antes de consolidar las obras del Cristo".

Tiempos muy abultados

La previsión del rector, Ignacio Villaverde, es que el nuevo campus sobre los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se inaugure en 2031 tras la reforma de los viejos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis. Tiempos muy abultados para la justicia porque llevan años pidiendo espacio para los funcionarios.

Los edificios se encuentran al límite de su capacidad y la situación se agravará en los próximos meses con el traslado del juzgado de Vigilancia Penitenciaria (actualmente en La Corredoria), los de Primera Instancia número 10 y 11 (en la calle Rosal) y el de Primeria Instancia número 12 (avenida Pedro Masaveu) al edificio de Telefónica y al Palacio de Justicia de Llamaquique.

Fin a la dispersión de sedes

Peláez resalta que esta mudanza "terminará con la dispersión de sedes judiciales" que sufre la capital asturiana, pero esta no es la solución final que les gustaría. Estos traslados agravarán los problemas de espacio ya existentes y siguen negociando con entidades privadas y otras administraciones públicas para "ganar metros en los alrededores de Llamaquique" antes de que se consolide la operación del viejo HUCA. "Con la entrada en vigor de la ley que moderniza la justicia se crean las oficinas judiciales que supondrá una nueva ordenación de los puestos de trabajo de los funcionarios del Principado que prestan servicio a los tribunales de instancia. En esta reorganización y racionalización de los medios humanos cabe una racionalización de los espacios".

Noticias relacionadas

El viejo HUCA un "gran plan"

De igual forma, el portavoz del Principado volvió a calificar como un "gran plan" ocupar las facultades de Llamaquique para la administración de la Justicia trasladando los estudios de Educación y Formación al Profesorado y Ciencias a El Cristo. No obstante, las obras aún no han comenzado y no se espera esta profunda rehabilitación a corto plazo. Es por ello que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) lleva meses insistiendo en la cesión de una facultad de Llamaquique, pero el rector no está, por el momento por la labor. En verano comentó que "mover una facultad o un juzgado no es trasladar una peluquería y no se puede hacer en menos de tres o cuatro años". Tampoco quiere hacer una mudanza para después emprender la definitiva a El Cristo.