El principal punto negro de Oviedo es una de las rotondas con más tráfico para entrar en la ciudad: más de 40 accidentes en 2025

La plaza de Castilla es el principal punto negro de Oviedo. La rotonda ubicada en el noroeste de la ciudad lleva cinco años liderando los registros de accidentes de la Policía Local. En 2025 fueron 41 los siniestros registrados y en dos de ellos hubo heridos. Rocambolescos fueron los dos sucesos que se produjeron en este punto durante el primer fin de semana de octubre cuando un conductor que conducía ebrio y sin carné empotró su coche contra el muro de la fuente; una jornada más tarde, otro chocó contra un seto y huyó dejando el vehículo en la zona. Esta rotonda es siempre un punto conflictivo debido al alto volumen de coches que circulan por ella y en 2024 hubo 39 siniestros, en 2023 bajaron a 30 compartiendo el liderato con la carretera que une Oviedo con Colloto y calle La Tenderina. Tanto en 2022 como en 2021 hubo 48 siniestros en cada anualidad.

No obstante, esta no fue la vía que más heridos registró durante el año pasado. El puesto se lo arrebató la glorieta de Luis Oliver con una decena choques con víctimas de los 38 que registró y este es otro de los puntos que más tráfico cosechó a lo largo del año por ser puerta de entrada a Oviedo desde Gijón. Además, la glorieta se encuentra en obras desde octubre para la construcción de un nuevo ramal que permita una salida directa desde la autovía AS-II con Ciudad Naranco y que obliga a cortar la calle Ernesto Winter Blanco hasta principios de 2027.

563 accidentes en 2025

En total, las principales vías de la capital asturiana registraron 563 accidentes el año pasado. Fueron 1,54 al día. La mayoría de los siniestros fueron sin heridos al alcanzar los 448; mientras que en los 115 restantes víctimas con heridas de diversa gravedad, tal y como consta en los listados de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado. Si se comparan estos datos con los de 2024, se observa un ligero incremento ya que por aquel entonces hubo 533 accidentes. La diferencia es de treinta. Uno de los aumentos más llamativos se produce en la glorieta de Luis Oliver con once choques más (de 27 a 38) y también resulta relevante el incremento en General Elorza al pasar de 27 siniestros a 33. Otro de los datos que crece es el correspondiente a Tenderina Baja (de 22 a 27) y los puntos positivos los aporta la plaza de la Cruz Roja con un descenso de dieciséis accidentes (pasó de los 28 hasta los 12) y la avenida de Santander con una bajada de cuatro (de 24 a 20).

El resto de vías

El resto de vías con más accidentes es la plaza de Primo de Rivera con 21; la avenida de Santander con 20; la carrera N-634 hasta Colloto (19); Pepe Cosmen, San Lázaro y González Besada (18); Marcelino Suárez (17); la plaza Cardelan Tarancón (16) mientras que la avenida del Mar, Molín La Casusa, Independencia y la avenida de Galicia registraron 15 cada uno.

Noticias relacionadas

Fuera de los listados de la Policía Local está el accidente producido en los túneles de La Bolgachina, que colaspsó en marzo la ciudad tras perder un camión la carga de brea y ocho personas resultaron heridas.