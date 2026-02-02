Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE propone un reglamento de buen gobierno que "refuerce" la transparencia en el Ayuntamiento de Oviedo

"Son recursos que son de todos y deben contar con reglas claras, precisas y homogéneas", señaló García Monsalve

Carlos Fernández Llaneza y Jorge García Monsalve atienden a los medios en la plaza del Ayuntamiento.

Carlos Fernández Llaneza y Jorge García Monsalve atienden a los medios en la plaza del Ayuntamiento.

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo llevará al Pleno de este martes una proposición de urgencia con el objetivo de "reforzar la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana en la gestión municipal". Los socialistas consideran que, desde la llegada de Alfredo Canteli a la Alcaldía, se ha producido un "retroceso claro" en estas áreas y advierten de que la rendición de cuentas "no puede darse por supuesta".

La oposición denunció que el equipo de gobierno municipal ha abandonado medidas "básicas" de transparencia, como la publicación de la agenda de los concejales para conocer qué reuniones mantienen, con quién y con qué finalidad. "La transparencia debe ser fehaciente y ha de estar presente de manera permanente en cualquier administración pública. Nunca sobra y siempre ayuda", explicó el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza.

El PSOE plantea, a través de su moción, la elaboración de un reglamento de buenas prácticas para el Ayuntamiento como instrumento destinado a reforzar la transparencia, prevenir riesgos y mejorar la gestión municipal. La propuesta apuesta por un proceso de elaboración basado en la participación técnica, el diálogo político y la adaptación a la realidad social de Oviedo, con el objetivo de contar con un documento útil y práctico que mejore los controles internos, proteja a los empleados públicos y ofrezca mayores garantías a la ciudadanía en la gestión diaria de la institución.

"Son recursos que son de todos y deben contar con reglas claras, precisas y homogéneas", concluyó el edil Jorge García Monsalve.

