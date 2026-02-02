Récord de participación ciudadana en Oviedo: El Ayuntamiento atendió en 2025 más de 77.000 llamadas

La atención ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo se disparó en 2025 gracias al refuerzo de canales y a una gestión más eficaz, un avance que, según el primer teniente de alcalde y concejal de Participación, Mario Arias, confirma «el cumplimiento del objetivo de facilitar la relación de los vecinos con el Ayuntamiento, acercando los servicios municipales y ofreciendo una atención cada vez más ágil, cercana y eficaz».

El dato más llamativo es el tirón de la atención telefónica: la centralita municipal gestionó más de 77.000 llamadas, muy por encima de ejercicios previos. También creció el correo ayuntamiento@oviedo.es, con cerca de 4.000 mensajes, frente a algo más de 3.000 en 2024, y más de la mitad ya resueltos.

El canal web de incidencias sumó alrededor de 1.500 avisos sobre aceras, calzadas, parques o señales, en su mayoría ya solucionados. En La Corredoria, el Registro Auxiliar aceptó casi 3.000 escritos para distintas administraciones y expidió unos 2.500 volantes de empadronamiento, evitando desplazamientos.

De cara a 2026, el Ayuntamiento prevé abrir nuevos registros en Ventanielles y La Florida, con oficinas dotadas de cajeros ciudadanos y paneles táctiles, dentro de un modelo más cercano, transparente y participativo.

Los datos, publicados en el Portal de Transparencia municipal, reflejan una relación más fluida con la administración y un uso creciente de herramientas digitales locales.