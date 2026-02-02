El Seminario Metropolitano de Oviedo inaugura un jardín y un monumento dedicados a la Virgen María

Aprovechando la fiesta de la Presentación del Señor, los alumnos del Seminario Metropolitano, acompañados por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, celebraron una ceremonia para inaugurar un jardín y un monumento dedicados a la Virgen María, que ellos mismos construyeron. "Hemos recogido en el acta el significado que tiene esta bendición, pidiendo a la Santísima Virgen que no deje de mirar por nosotros y que no deje de acompañarnos a los que todavía peregrinamos en esta tierra", comentó Sanz Montes durante la homilía.

La ceremonia empezó en la capilla del Espíritu Santo con la firma del acta de bendición, que fue introducida en una cápsula en el interior del monumento junto con el periódico del día, monedas de curso legal y una fotografía de la comunidad actual del Seminario. Una vez finalizada la firma, los miembros del seminario marcharon en procesión con la imagen hacia el exterior del edificio y, una vez frente al monumento, se celebró el rito de bendición, se colocó la imagen en su pedestal y se selló la cápsula.

Los encargados de firmar el acta de bendición fueron el arzobispo y rector del Seminario Metropolitano de Oviedo, José Antonio Bande García. El texto del documento recogía diversas referencias a momentos especialmente significativos en la historia del Seminario vinculados a la devoción mariana, como el monumento a la Inmaculada Concepción erigido en Valdediós en 1925 o la inauguración oficial del Seminario en el Prado Picón en 1954.

La idea de construir este espacio surgió a principios de curso y fue iniciativa de los seminaristas que actualmente se forman en el centro, procedentes de las diócesis de Oviedo, Santander y Jinotega (Nicaragua). Hace unas semanas, se pusieron manos a la obra y consiguieron terminar la construcción en tiempo récord. Supone la primera referencia a la patrona del Seminario y se colocó frente a su residencia, en un lateral del Seminario, en un espacio abierto a la ciudad para que pueda ser visitado.

El jardín levantado por los seminaristas cuenta con una pequeña fuente, parterres en los que plantaron flores y una columna que sostiene la imagen de la Virgen María, realizada en fibra de vidrio. También habilitaron un pequeño sendero relleno de grava para facilitar el acceso al monumento y colocaron un banco con forma de media luna frente a la figura.