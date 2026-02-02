Vox exige al Ayuntamiento un rechazo "tajante" a la implantación de la tasa turística en Oviedo
"El Consistorio no puede ni debe aplicar un gravamen que sólo serviría para lastrar a la hostelería, al comercio y al conjunto del tejido productivo local", afirmó Sonsoles Peralta
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró una moción de urgencia para que, durante la sesión de este martes, el Pleno se pronuncie de manera clara y formal contra la implantación de una tasa turística en la ciudad. La formación conservadora considera que esta medida es "injustificada, perjudicial para la actividad económica y contraria a un modelo de turismo basado en la competitividad y la libertad económica".
La moción de Vox llega en un momento en el que el Gobierno del Principado de Asturias ha iniciado los primeros trámites para implantar una tasa turística, indicando que este gravamen tendrá carácter municipal y voluntario, de manera que serán los propios ayuntamientos los que decidan si aplicarlo o no. "La tasa turística es un impuesto camuflado que encarece venir a Oviedo y penaliza precisamente a quienes fomentan la creación de empleo y riqueza en nuestra ciudad", señaló la portavoz, Sonsoles Peralta.
La formación sostiene que la tasa encarecería la estancia de los visitantes, restaría competitividad al destino y lanzaría un mensaje disuasorio en un momento de fuerte crecimiento turístico. "Rechazamos nuevas figuras recaudatorias bajo el paraguas de la sostenibilidad, cuando en la práctica responden a una estrategia meramente recaudatoria. Oviedo no puede ni debe aplicar una tasa turística que solo serviría para lastrar a la hostelería, al comercio y al conjunto del tejido productivo local", concluyó Peralta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
- Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: 'El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa
- La esperada obra de Oviedo cuyo inicio visitaron Canteli y Nacho Cuesta: así será el lavado de cara de la zona
- Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida