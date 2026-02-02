Vox exige al Ayuntamiento un rechazo "tajante" a la implantación de la tasa turística en Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró una moción de urgencia para que, durante la sesión de este martes, el Pleno se pronuncie de manera clara y formal contra la implantación de una tasa turística en la ciudad. La formación conservadora considera que esta medida es "injustificada, perjudicial para la actividad económica y contraria a un modelo de turismo basado en la competitividad y la libertad económica".

La moción de Vox llega en un momento en el que el Gobierno del Principado de Asturias ha iniciado los primeros trámites para implantar una tasa turística, indicando que este gravamen tendrá carácter municipal y voluntario, de manera que serán los propios ayuntamientos los que decidan si aplicarlo o no. "La tasa turística es un impuesto camuflado que encarece venir a Oviedo y penaliza precisamente a quienes fomentan la creación de empleo y riqueza en nuestra ciudad", señaló la portavoz, Sonsoles Peralta.

La formación sostiene que la tasa encarecería la estancia de los visitantes, restaría competitividad al destino y lanzaría un mensaje disuasorio en un momento de fuerte crecimiento turístico. "Rechazamos nuevas figuras recaudatorias bajo el paraguas de la sostenibilidad, cuando en la práctica responden a una estrategia meramente recaudatoria. Oviedo no puede ni debe aplicar una tasa turística que solo serviría para lastrar a la hostelería, al comercio y al conjunto del tejido productivo local", concluyó Peralta.