Canteli afea a Barbón falta de apoyo para que Oviedo sea sede de la Agencia de la Salud: “El que tiene que marcar el gol ni está ni se le espera”

El pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Oviedo, celebrado este martes durante cerca de tres horas, dejó pocas decisiones de fondo pero sí un rosario de reproches políticos y advertencias cruzadas sobre dos frentes estratégicos para la ciudad: la candidatura para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública y el futuro del antiguo HUCA. La sesión evidenció la tensión entre administraciones y partidos, con el equipo de gobierno del PP señalando directamente al Principado y a su presidente, Adrián Barbón, como freno en asuntos clave para Oviedo, mientras la oposición trataba de situar también responsabilidades en el ámbito municipal.

"Un último intento"

El alcalde, Alfredo Canteli, cargó con dureza contra el jefe del Ejecutivo asturiano por la candidatura ovetense a sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. A raíz de un ruego de IU-Convocatoria por Oviedo para que el Ayuntamiento haga “un último intento” por lograr la instalación en la capital, el regidor reconoció estar “preocupado” porque el momento es “muy propicio” para impulsar la propuesta, pero lamentó la falta de implicación del presidente autonómico. “El que tiene que marcar el gol, el delantero-centro, ni está ni se le espera”, reprochó, subrayando que él ha abordado la cuestión con Barbón antes de Fitur, durante la feria y el pasado viernes. Canteli defendió que acudir a Madrid “por libre” podría incluso perjudicar la candidatura y contrapuso la actitud del presidente con la de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, a la que situó como “volcada totalmente” con el proyecto.

Viejo HUCA

Otro de los debates más tensos se produjo en torno al futuro del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en El Cristo. El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Ignacio Cuesta (PP), coincidió con IU en calificar de “inaceptable” y de “vergüenza” la situación de los derribos pendientes, pero elevó el tono al retar directamente a la formación a trasladar esa presión al Gobierno del Principado, del que forma parte. Cuesta instó al edil de IU Alejandro Suárez a condicionar el apoyo de su partido al Ejecutivo asturiano a que el PSOE presente un calendario “con plazos y realidades” para las demoliciones, que en caso de incumplimiento supongan una causa de ruptura del ejecutivo. “Miles de asturianos lo agradecerán”, vino a sostener el edil popular.

Suárez, por su parte, defendió una posición política “fuerte” y unida de la corporación local ante una situación que tildó de “inexplicable” y de “vergüenza pública”. “Si IU forma parte del gobierno y las tiene que llevar, que las lleve”, afirmó, aunque advirtió de que no se puede “evitar una posición de administración frente a otra”. También cuestionó que el centro de transfusión de sangre y tejidos siga en las instalaciones del antiguo hospital y contrapuso esta “inacción” con el proceso de revitalización del edificio Calatrava, donde aseguró que el acuerdo político es “total”. Pese a compartir diagnóstico, Cuesta avisó del “riesgo” de debatir esta cuestión en el pleno municipal por la posible confusión ciudadana sobre las competencias, insistiendo en que la responsabilidad es “exclusiva y excluyente” del Principado.

Pleno ordinario de febrero en el Ayuntamiento de Oviedo / Fernando Rodríguez

Escandalera

En el apartado de control al gobierno local, Cuesta también protagonizó el choque con el PSOE por la situación del aparcamiento de La Escandalera. El concejal socialista Jorge García Monsalve habló de “anomalía grave” y de “dejación de funciones” por las sucesivas prórrogas de una concesión de más de 50 años. El edil popular respondió acusándole de “mentir” y negó cualquier irregularidad, defendiendo que las prórrogas están “plenamente amparadas en el reglamento”. Aseguró que se tramitan estudios geotécnicos, de tráfico, topográficos y de viabilidad para la ampliación del parking, la restauración del mosaico del Paseo de los Álamos y la reforma de La Escandalera, y garantizó que el aparcamiento seguirá abierto “hasta el día anterior” al inicio de las obras.

Apoyo educativo

La principal decisión con resultado práctico fue la aprobación, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, de la moción de urgencia de IU para revisar las ordenanzas que regulan actividades educativas y artísticas municipales. La iniciativa, defendida por Gaspar Llamazares, busca que la situación económica familiar no merme los derechos educativos de los menores y que los informes de trabajo social puedan ser vinculantes y eximentes cuando proceda. Vox rechazó el planteamiento al considerar que genera “privilegios”, mientras que el PSOE lo apoyó apelando al “interés superior del menor”. El PP votó a favor tras introducir una enmienda que supedita las medidas a informes de viabilidad técnica y a su encaje normativo.

También se sometieron a votación otras dos mociones de urgencia que no posperaron. Por un lado, el PSOE propuso aprobar un reglamento de buen gobierno que refuerce la transparencia y la buena gestión, en el que propone que se regulen cuestiones como la aceptación de regalos, los viajes financiados con fondos del consistorio o la publicación de las agendas institucionales. La propuesta, anunciada el lunes por el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, solo recibió el apoyo de IU tras ser defendida por el edil Jorge García Monsalve quien al insinuar que el rechazo del PP podría esconder alguna irregularidad. "Quien no tiene nada que ocultar no tiene problema en apoyar normas claras", sostuvo Monsalve, provocando la respuesta airada del Alcalde, Alfredo Canteli. "Está insinuando cosas graves que no admito bajo ningún concepto, si tienes alguna duda ya sabes lo que tienes que hacer", replicó el regidor al socialista.

Desalojo

El pleno también vivió un momento de tensión fuera del debate político cuando la Policía Local desalojó a un grupo de vecinos del distrito este que tomaron la palabra sin permiso. Su portavoz, Suso Cañas, recriminó al alcalde que, un año después de aprobarse el parque del Este para la zona de Rayo-Mercadín y Tenderina baja, “no hemos visto una hierba nueva”. Tras advertir Canteli de que no tenía el uso de la palabra, dos agentes accedieron al salón y los vecinos abandonaron la sesión sin incidentes, en una escena que cerró un pleno marcado más por los mensajes políticos y las cuentas pendientes entre administraciones que por acuerdos de gran alcance.