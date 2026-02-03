Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: "Me da miedo salir de noche"

La preocupación por la inseguridad se ha instalado desde hace cerca de un año entre los vecinos del barrio de San Lázaro, que denuncian un deterioro progresivo de la convivencia y la tranquilidad en la zona. En las últimas semanas, al menos cinco caravanas han sido objeto de robos en uno de los parkings públicos que hay en el entorno del Parque de Invierno, un episodio más de una situación que, según relatan los residentes, se ve agravada por la presencia habitual en la calle de personas bajo los efectos del alcohol o las drogas. "Me da miedo salir a la calle por las noches, si se te olvida algo en el coche pasas un mal rato", señaló Natalia Ovies, vecina de este distrito ovetense.

Los residentes señalan a los usuarios del Centro de Atención a Personas Sin Hogar "Cano Mata Vigil" como uno de los factores que contribuye al deterioro de la situación en el barrio durante los últimos meses. Reclaman un mayor control por parte de los responsables del centro y de las administraciones competentes para garantizar la convivencia y la seguridad en la zona. "Es una situación violenta. A veces se ve a personas tiradas por las aceras en muy malas condiciones y no te queda otra que ir esquivándolas para poder pasar", apuntó Ovies.

Cinco caravanas que aparcan habitualmente en el parking público del Parque de Invierno, junto a la carretera de la Bolgachina, han sufrido robos y diversos desperfectos en los últimos meses. Según relatan los afectados, los autores de los hurtos rompen las ventanas de estos vehículos o incluso las arrancan por completo para poder acceder al interior, causando daños de considerable entidad. Conocedores de la situación, los propietarios ya no dejan objetos de valor en el interior de las caravanas, por lo que en los robos únicamente se llevaron víveres, ropa u otros enseres básicos. Los vecinos lamentan que "el destrozo que provocan es mucho mayor que el beneficio que consiguen robando".

Hace meses, el objetivo prioritario de los ladrones eran los coches antiguos, al contar con sistemas de seguridad más débiles, pero con el paso del tiempo la tendencia ha cambiado y las caravanas se han convertido en el blanco principal. Los vecinos aseguran que la Policía Local "siempre acude cuando se le llama", aunque explican que sus intervenciones solo logran espantar a los responsables de forma temporal, ya que, pasadas unas horas, la situación vuelve a la normalidad.