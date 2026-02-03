Fallece en Oviedo el coleccionista y marchante de arte Juan González-Quirós
Hijo de un pionero de la psiquiatría asturiana, llegó a ser gran amigo de Salvador Dalí, del que tenía obras en su casa
El mundo del arte está de luto. El coleccionista y marchante Juan González-Quirós y Corujo falleció este lunes en Oviedo tras más de nueve décadas de una vida marcada por una intensa actividad que le llevó a granjear una gran amistad con Salvador Dalí, del que atesoró más de 50 obras esculturas de gran formato en su finca de Labra (Cangas de Onís).
Nacido en Madrid, era hijo del pionero de la psiquiatría asturiana Pedro González-Quirós Isla, y se mudó muy joven a Oviedo, donde llegó a regentar una tienda.
El fallecido deja esposa, Dolores Sánchez del Río y Castillo, y tres hijos, Juan, Santiago y Alba, así como once nietos. Los actos de despedida se celebraron en la intimidad familiar.
