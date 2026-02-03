La Fiscalía pide 18 años por agredir sexualmente y someter a su pareja en Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 18 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente, maltratar, lesionar y coaccionar a su pareja con la que convivía en Oviedo, en un caso de violencia continuada dentro de la relación que desembocó en una agresión sexual tras un episodio de celos en el domicilio común, hechos por los que el Ministerio Público pide además amplias órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, libertad vigilada e incluso la expulsión del país cuando acceda a beneficios penitenciarios, en una causa que quedó vista para sentencia este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial

La relación se había iniciado en el país de origen de ambos y continuó en España, donde la pareja compartía vivienda en Oviedo, según sostiene la acusación, desde el comienzo de la convivencia el acusado mantuvo de forma reiterada un comportamiento de dominación y control con insultos, humillaciones, vigilancia constante mediante llamadas y actitudes posesivas que impedían a la mujer relacionarse con otras personas, generando un clima de miedo, tensión y sometimiento que, siempre según la Fiscalía, afectó de forma directa a su salud física y psíquica, una situación agravada por la diferencia de edad y por el temor que sentía la víctima, que optaba por conductas de sumisión para evitar males mayores

El episodio más grave se sitúa en la tarde del 28 de diciembre de 2022, cuando la mujer se encontraba en la vivienda y hablaba por teléfono con el acusado, al comunicarle que debía colgar porque había llegado un técnico para instalar internet, el hombre reaccionó con celos y se presentó de inmediato en el domicilio, muy alterado, recriminándole que hubiera interrumpido la llamada e interrogándola sobre lo ocurrido con el trabajador, pese a las explicaciones que ella le dio para calmarle, el acusado, convencido de que mentía, la agredió sexualmente sin mediar palabra, de acuerdo con el relato del Ministerio Fiscal

Después, cuando la mujer manifestó su intención de romper la relación y marcharse de la casa, el acusado la sujetó con fuerza por el torso, la lanzó contra la cama y le dijo que de allí no salía, al intentar zafarse recibió un puñetazo que le alcanzó en la muñeca derecha, al día siguiente trató de recoger sus pertenencias para abandonar la vivienda, pero él se lo impidió, solo logró salir aprovechando que el acusado estaba en el baño, ya en la calle él la siguió, le quitó la llave y le advirtió de que si se iba lo haría sin nada, por lo que tuvo que marcharse sin sus cosas y refugiarse en casa de una amiga para pedir ayuda

Dos días después el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Oviedo acordó una orden de protección que incluía la prohibición de aproximarse a la mujer a menos de quinientos metros de su persona, su domicilio, su trabajo o cualquier lugar que frecuentara, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio incluso con su consentimiento

La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual, un delito de maltrato habitual, un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género y un delito de coacciones, por la agresión sexual solicita trece años y seis meses de prisión, quince años de alejamiento, diez años de libertad vigilada y prohibición de comunicación, por el maltrato habitual tres años de prisión y nuevas medidas de alejamiento y prohibición de armas, por las lesiones y las coacciones nueve meses y un día de prisión por cada delito con sus correspondientes prohibiciones, además interesa la expulsión del acusado cuando acceda al tercer grado o a la libertad condicional, el pago de las costas y una indemnización de doscientos ochenta euros por las lesiones y quince mil euros por los daños morales, junto a los gastos sanitarios que se acrediten a favor del servicio de salud asturiano con los intereses legales correspondientes.