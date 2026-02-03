La Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión para un hombre acusado de tráfico de cocaína y hachís en Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de cuatro años y medio de prisión para un hombre acusado de tráfico de cocaína y hachís en Oviedo, unos hechos por los que ya fue condenado en 2024. La vista oral se celebrará mañana, 4 de febrero, a partir de las diez de la mañana, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

Según mantiene el Ministerio Fiscal, el acusado se habría dedicado al menos desde el primer trimestre de 2023 a la venta de cocaína y hachís en las inmediaciones de su domicilio, situado en la capital asturiana. Las quejas vecinales por el continuo trasiego de personas que accedían al inmueble eran constantes, lo que motivó la investigación policial.

El acusado fue detenido el 31 de agosto de ese mismo año, momento en el que los agentes le intervinieron 2.080 euros en efectivo, que la Fiscalía considera procedentes de su actividad ilícita.

Registro

Durante el registro de la vivienda, los agentes localizaron tres balanzas de precisión, 68,19 gramos de hachís, dos bolsas de plástico con recortes circulares, utilizadas presuntamente para la preparación de dosis, así como 1,46 gramos de cocaína con una pureza del 81,6 por ciento y otros 9,11 gramos con una riqueza del 68,1 por ciento.

Las sustancias intervenidas habrían alcanzado un valor en el mercado de 535 euros, según la valoración realizada por los investigadores. Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, relativo tanto a sustancias que causan grave daño a la salud como a otras que no lo ocasionan, tipificado en el artículo 368 del Código Penal. Además, concurre la agravante de reincidencia, ya que el acusado fue condenado por el mismo delito en 2024.

Noticias relacionadas

Por todo ello, el Ministerio Público solicita cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 1.500 euros, con un día de privación de libertad por cada 100 euros no abonados, además del pago de las costas procesales.